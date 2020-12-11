美國聯邦通信委員會啟動撤銷中國電信在美營運許可程序

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
早在今年4月，FCC即以國家安全風險為由，警告可能關閉中國三家國有電信公司的美國業務。路透
早在今年4月，FCC即以國家安全風險為由，警告可能關閉中國三家國有電信公司的美國業務。路透

美國聯邦通信委員會(FCC)周四表示，已啟動撤銷中國電信在美國營運許可的程序，這是美國打壓中國布局美國電信領域的進一步舉動。

美國聯邦通信委員會主席Ajit Pai指出，有些美國政府機構建議撤銷中國電信的營運執照，理由是擔心國家安全。他表示，大家「非常擔心」中國電信會被迫配合中國政府要求提供截聽通信在內的要求。中國電信是中國最大的電信公司，已授權在美提供電信服務近20年。

今年4月，FCC即以國家安全風險為由，警告可能關閉中國三家國有電信公司的美國業務，其中包括中國電信美洲公司、中國聯通以及Pacific Networks Corp及其全資子公司ComNet (USA)。今年4月，美國司法部和其他聯邦機構呼籲FCC吊銷中國電信在美國營運牌照。

2019年5月，FCC投票一致否決了另一家中國國有電信企業中國移動在美國提供服務的授權申請，稱中國政府可能利用這項授權來執行對美國政府的間諜活動。

FCC周四還表示，已駁回華為技術有限公提出的重新考慮將該公司列為美國通信網路國家安全威脅企業決定的請求。

FCC在6月宣布已正式認定中國的華為和中興通訊構成威脅，此舉意味禁止美國企業動用83億美元的政府資金從這些公司購買設備。FCC上月再確認中興通訊構成國家安全威脅。

司法 投票 間諜

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