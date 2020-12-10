印度又被駭 700萬持卡人資料外洩暗黑網

網路個人資料不斷出現外洩事件的印度，再度有700萬人的信用卡和簽帳金融卡資料被不知名者公布在網路上，而彙整這些資料的可能是第三方銀行合作營運商。

印度獨立網路安全研究人員拉賈哈里亞（Rajshekhar Rajaharia）8日推文表示，他在暗黑網（Dark Web）蒐集到700萬名持有信用卡和簽帳金融卡（debit card）的印度籍用戶資料，這些資料被不知名者洩漏且公布在暗黑網。

此外，拉賈哈里亞推文說，還有50萬名持有納稅人永久帳戶號碼卡（PAN Card）的印度人資料，也被洩漏且公布在暗黑網。

暗黑網是一些駭客與網路技術高手透過特殊軟體、配置和授權才能登入的地下網路。一些駭客常常會把入侵取得的資料公布在這裡，展現自己的網路技術，或者出售資料，及與其他駭客交流。

根據拉賈哈里亞從暗黑網搜集到上述被洩漏的資料，數據大小達1.3GB，共有58份電子表格，每份表格按照印度的銀行或城市分類，涵蓋印度大多數城市。內有成千上百條資料，包括個人電話號碼、信用卡類型、收入與年收入狀況、生日、居住城市。某些個人資料還包括個人身分證明文件的類型和個人身分證件號碼。

News 18報導，上述被洩漏的個人隱私資料，可能是第三方銀行合作服務營運商所整理，卻遭駭客入侵而竊走。

專家說，雖然這些被洩漏的資料不能直接用於金融交易，但可被用於各種不法網路活動，包括身分竊盜、線上冒用身分、網路釣魚攻擊、垃圾郵件和其他網路犯罪活動。

這些被洩漏資料已在暗黑網共享或已被出售，考量到資料可能已被廣泛傳播，拉賈哈里亞說，他已向印度媒體與科技創新資訊平台Inc42以及印度電腦緊急應變小組（CERT-In）通報，但尚未收到有關單位的回應。

印度由於各行各業許多電腦設備老舊、沒有重視網路安全保護、安全觀念意識薄弱及資訊技術人員未遵守安全規範等諸多理由，經常傳出大批個人資料遭入侵外洩。

印度知名日常百貨線上市集BigBasket甫於11月遭駭客入侵，2000萬名客戶個資可能外洩；印度最大線上金融支付平台Paytm旗下的線上市集Paytm Mall遭駭客入侵取得用戶資料後，被勒索相當於4000美元（約合新台幣11.4萬元）的贖金。

國際電商巨擘亞馬遜印度分公司（Amazon India）11月坦承，因技術故障導致40萬名賣家的稅務資料曝光。印度總理莫迪政府曾一度強制推廣的生物辨識身分證系統「阿達爾」（Aadhaar）卡，2018年1月也傳資安漏洞，11億人的個資外洩。