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ECB進一步寬鬆貨幣政策 擴大購債計畫規模、並延長效期
歐洲央行（ECB）10日決策會議決定維持現行各項主要利率不變，將緊急購債計畫總額提高5,000億歐元，並提高多項寬鬆措施的額度，及延長實施效期。總裁拉加德稍後將主持記者會，說明決策。
ECB主要決策如下：
第一，ECB決定維持主要再融資操作（MRO）利率、邊際貸款便利（MLF）利率及存款利率仍分別維持在零、0.25%及-0.5%不變。決策委員會將維持上述主要利率水準不變，直到通膨展望明顯達到「接近，但低於2%目標」，且基本的通膨動能也符合此種勢頭為止。
第二，決策委員會決定將新冠疫情緊急購債計畫（PFPP）的總額，由1.35兆歐元提高到1.85兆歐元，購債效期至少會到2022年底為止，最終將等到ECB判斷肺炎危機階段已經結束時才會停止。購債回收之本金將繼續投入市場，至少持續到2023年底為止。
第三，ECB將繼續透過再融資操作，繼續提供充裕的流動性，尤其是透過第三階段長期再融資操作（TLTRO III）機制，支持銀行業對廠商及家庭提供貸款；有利貸款條件有效期間再延長12個月，到2022年6月。銀行從TLRTO III借入的金額占放款金額的比率，由50%提高到55%；只有達成新貸款績效目標的銀行，才符合這項新做法的條件。
第四，之前實施的兩次TLTRO機制，原本在2020年四月7日及22日分別到期，現在決定效期將延長到2022年6月。
另外，依據資產購買計畫（APP）每月淨買進資產200億歐元措施仍將繼續；只要ECB認為有必要，將持續這項購債計畫。所有到期資產所收回的本金，也將繼續投入市場，而且在ECB決定首次升息之後一段時間後回收本金仍將繼續投入。
歐元體系各央行附買回機制（EUREP），以及所有與非歐元區銀行之間的暫時性交換及附買回機制，效期將延長到2022年3月。
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