嚴防污染環境 非洲減進日本二手車

辛巴威等非洲各國將聯合減少進口日本的二手車，以降低對環境的傷害。非洲國家過去盛行從日本進口二手車，但進口商引進的二手車因車型老舊、車齡過高，多為高碳排放的款式，且對於賣不出去的車子也沒有妥善處理，造成環境污染。因此辛巴威、贊比亞等國聯合起來，提高稅費、加強輻射檢查等，減少從日本進口二手車。

非洲愛買日本二手車

Quartz報導，繼贊比亞、肯亞等國，辛巴威成為最新加入反制日本二手車進口的非洲國家。在非洲，由於多數公民買不起新車，而日本品牌的二手車比起歐美牌子，更輕巧實惠，因此一直大受歡迎，根據聯合國環境規劃署在10月的報告顯示，非洲也是歐美日等汽車製造大國的主要出口國，約占總量40%。

然而由於二手車進口商會將在日本賣不掉的、高排放的車款引入非洲市場販售，且賣不掉的報廢車也沒有妥善處理隨意丟棄，因此造成嚴重環境問題，因此部分非洲國家如辛巴威、肯亞等，開始對日本進口的二手車進行排放物、輻射污染檢查，如辛巴威要求每一輛進口到國內的二手車，都要繳交10美金的檢查費，還要另外繳50美金的「去污染」費用。

辛巴威當局表示，除了環境因素考量，日本311核災也是他們考慮要加強檢查二手車的原因，即使核災發生已逾十年，但仍擔心有殘留物。

車齡、輻射檢查

路透社報導，辛巴威的鄰國贊比亞早已採取行動，反制日本高污染的二手車進口。其輻射防護局約在2019年，對約4萬多輛進口二手車檢查，且只要車齡5年以上的都要進行輻射物檢查，甚至禁止車齡8年以上的車子進口。

另一非洲國波扎納雖然沒有對進口的二手車實行車齡限制，而是從二手經銷商收稅，以反制不良的二手車進口，且嚴防有二手經銷商鑽漏洞，在波扎那註冊後運往南非或者莫三比克銷售。南非則更加嚴格，甚至禁止日本進口的二手車在道路上行駛。

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