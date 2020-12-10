賣麵、發電等斜槓經營 日旅行社拚轉型

賣蕎麥麵、發展能源電力業務，是疫情下旅行社的斜槓人生。新冠疫情旅客銳減，旅行社長期以來在日本各地廣設實體門市招攬生意的作法，已到非改變不可的時刻，除了將更多資源放在網路訂單上，也把觸角伸向異業，進行能源、發電業務，也投入蕎麥麵連鎖店的經營。

賣麵、發電另覓出路

根據日本《時事通信社》報導，面對旅客需求量銳減，網路預訂行程比率大增，大旅行社長期以來在日本各地廣設實體門市招攬生意的作法，已到非改變不可的時刻。

日本最大旅行社集團JTB計劃關閉25％的國內門市，集團人力精簡計畫則要把2019年度的29,000員工，在2021年裁員6,500人，也將明年甚至後年的新人聘僱計畫延後。

而預計關閉90處日本國內門市據點的大型旅行社HIS社長澤田秀雄說：「疫情對來客量、營收的衝擊，比想像嚴重，應該會延續到明年年中。」不過他也預期：疫情若因歐美開發疫苗發揮成效而落幕，屆時旅遊需求回歸反轉會很強勁，公司仍須保有足夠員工，應付未來的旅客需求。

HIS要從社內員工提出的5、6千個新業務開發建言中，篩選出9、10個來實際推動。他們已積極進行能源、發電業務，也投入蕎麥麵連鎖店的經營，以及飯店旅館設施活化再生的顧問業務。

傳統紙本型錄下架

根據《國際市調公司》指出，由於日本大型旅行社長期以滿足消費者全部旅行需要的「一站式服務」專家自居，當疫情全面衝擊航空、旅宿、租車等行業及各種休閒、商業活動，大型旅行社所能提供的產品內涵難免嚴重打折。

另一大型旅行社業者KNT-CT控股公司，打算在未來一年多將旗下主攻散客的實體門市數，從現在的138店減為三分之一，也要在明年三月讓以店頭紙本手冊（1972年出版至今）為促銷主力的個人套裝行程下架，轉為積極在未被裁撤的大城市店舖，利用平板電腦販售旅遊商品。

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