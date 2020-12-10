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每個街口都有星巴克？未來10年擬展店逾2萬家

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
星巴克擬未來新開2萬多家店。美聯社
星巴克擬未來新開2萬多家店。美聯社

全球最大咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）周三在投資人會議上宣布，未來10年要快速展店逾2萬家，達到2030年度有5.5萬家門市的目標，遠多於現在大約3.3萬家。

展店動力部分來自成長最快的中國大陸市場，未來12個月將開約600家新店，其中10%是外帶形式的專門店，強調數位支付、方便外送員取餐。在美國，自2022年度起，新店的淨成長大約3%，為先前預估區間的低端。

明年將慶祝成立50周年的星巴克----今年因疫情致業績受創，首先是中國，接著是美國----如今認為營運好轉比預期快。該公司今年稍早加速轉型，致力於更多的外送或外帶，今年10月公布全球同店銷售逐步回復正常水準時曾表示，最糟的狀況已經過去。

星巴克預測，2023年度起，在美國和全球其他國家的每年同店銷售成長4%-5%，中國是2%-4%，高於先前預估值。該公司也調高獲利預測。在明年10月開始的2022年度，經調整的獲利成長至少為20%。2023和2024年度則可成長12%。

星巴克股價今年來上漲14%，與標普500指數差不多，周三盤後股價再勁揚4.3%。

星巴克 外送員 疫情

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