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日本貨櫃船太平洋遇怪風巨浪突襲 逾1800貨櫃墜海
日本航運公司「海洋網聯船務」（Ocean Network Express，簡稱ONE）一艘由中國鹽田港駛往美國加州長灘港（Port of Long Beach）的貨櫃船，上月30日在夏威夷附近海域遭遇強風大浪，導致約1816個貨櫃墜海，當中更包括64個裝載煙火、電池及液態乙醇等危險物品。船公司表示，事件無人傷亡，現時仍在調查確切損失金額。
涉事的貨櫃船名為「ONE APUS」，全長約364米，運力為1.4萬標準櫃（TEU），當時一共載有約7000個貨櫃。船主Chidori Ship Holding LLC及船舶管理公司NYK Shipmanagement Pte Ltd發表聲明，指在該64個裝載危險物品的貨櫃中，54個裝有煙火，8個是電池，其餘2個則為液態酒精，強調正與檀香山聯合救援中心（JRCC）合力打撈，但現時未有發現任何落海貨櫃。
事故發生後，該艘貨櫃船隨即折返，並於周二（8日）抵達日本神戶港進行檢查。現場圖片顯示，船上甲板一片凌亂，大批貨櫃東歪西倒，當中更有部分嚴重損壞甚至變形。ONE表示，預計需要一段時間來卸下船上倒塌的貨櫃，其後才能評估確切損失。
有報道指，根據世界海運理事會（World Shipping Council）資料，從2008年至2019年間，每年墜海貨櫃的數量平均只有1382個，因此這次事件中的貨櫃損失數量屬非比尋常。
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文章授權轉載自《香港01》
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