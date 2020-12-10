蘋果傳與台積電為Apple Car研發自駕晶片

蘋果公司據報導正與台積電（2330）正在為一款據傳與特斯拉類似的「Apple Car」（蘋果車）發展自駕車晶片。此外，蘋果也持續開發自駕相關技術，包括光學雷達（LiDAR）障礙物偵測系統與觸控儀板表。

外界認為蘋果聚焦於開發一款促進自駕車的技術，但一些報導顯示出，蘋果可能同樣在研發自駕車款，應該就是「Titan計畫」，但仍欠缺細節。

AppleInsider網站援引台灣電子時報的報導，蘋果正在與台積電合作研發自駕晶片技術。報導說，兩家公司擬定計畫，要在美國設廠生產「Apple Car」晶片，目前正在與汽車電子零件供應鏈的上下游供應業者協商。

AppleInsider網站的另一篇報導指出，蘋果顯然持續在開發光學雷達障礙物偵測系統與觸控儀板表等與自駕車相關的技術。

美國專利商標局周二（8日）核准蘋果獲得一項有關障礙物偵測系統的專利，該技術對自駕車是很重要的。這項名為「障礙物偵測」的專利詳述一套利用LiDAR偵測路途上障礙物的系統。

專利內容指出：「舉例來說，雷達資料可能會被自動駕駛車控制器用來偵測車輛所處環境中的物體，而且這一資訊可被用於在一個複雜變動環境中的導航與行進規劃。」

這套系統可擷取LIDAR的數據並它應用於一個環境的鳥瞰圖，並且促進機器學習。

這項專利顯示：「這種物體歸類資料可被運用於對下游物體追蹤器或地圖定位器的遮蔽物（mask）功用。這些鳥瞰圖的分析可提高物體辨識和追蹤的精準度與效率，進而提高自駕車控制系統的性能。」

蘋果另外取得一項特殊的光導顯示技術的專利，該技術可在車輛環境中運用。