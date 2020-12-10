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即使降落時成了火球 馬斯克：星際飛船試飛成功！
特斯拉創辦人馬斯克的太空公司SpaceX，周三（9日）在美國德州Boca Chica首度高空試航它的星際飛船（Starship）。 近七分鐘的飛行本來一切順利，不料就在降落時速度太快起火，在降落點燒成了一顆大火球。馬斯克仍認定試航成功，推文說：「我們拿到所有需要的資料」。
彭博資訊指出，這次試飛未載人Starship SN8火箭原型機被公司視為成功，主要是飛船在試圖降落之前都表現穩定，只是最後沒把降落速度減到足夠程度。飛船爬升時的動力穩定，準備降落前的腹背正確轉向，以及精準接近降落點這幾個項目，令研發團隊相當滿意。
根據SpaceX記錄下來的資料，速度過高的降落使得飛船上三具最新的Raptor引擎起火。
馬斯克本月1日說，SpaceX的星際飛船將可在2026年首航火星，研發過程幸運順利的話，還可能提早兩年。
SpaceX規劃的星際飛船最多可載100名乘客到月球和火星，是個多功能、完全可以重複使用的太空載具。
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