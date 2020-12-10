台積電ADR跌逾1% 受費半指數重挫拖累
台股ADR周三（9日）隨大盤下跌，費半指數重挫，台積電ADR跌逾1%，仍較台北交易股票溢價13.24%。
道瓊工業指數9日收盤下跌105.07點，跌幅0.35%，報30,068.81點；標普500指數收跌29.43點，跌幅0.79%，報3,672.82點；那斯達克指數收跌243.82點，跌幅1.94%，報12,338.95點.。
費城半導體指數收盤重挫2.89%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.61 -0.88%
中華電 CHT 37.94 -1.09%
台積電 TSM 104.42 -1.15%
聯電 UMC 8.54 -2.51%
資料來源：彭博資訊
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