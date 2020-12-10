台積電ADR跌逾1% 受費半指數重挫拖累

全球度小月的此時，「亞洲之虎」越南在第4季的各項全球性調查中持續展示亮麗成績，穆迪分析（Moody's Analytics）預測越南和中國大陸是2021年經濟增長速度最快國家，經濟增長率可望超越7%。越南早就覺得東南亞這個池子不夠大，今年「脫亞入歐」與歐盟自由貿易協定6月生效，又在疫情中展現的韌性，促使越南成為全球各國眼中「大貿易夥伴」。

2020-12-09 20:03