外賣送餐服務DoorDash上市 華裔三劍客躋身億萬富豪

史丹福大學的3名華裔學生，徐迅、Andy Fang和Stanley Tang，7年前從加州帕羅奧圖市一家甜品店獲得啟發：那天，甜品店老闆給他們看了一疊她沒法接的訂單，因為需求還未達到她請得起全職外送員的程度，而她也不可能自己親自派送。3名大學生聽了許多這樣的故事，而他們逐漸理解到，如何可以利用科技協助小企業擴展業務。

他們決定建立一個很基本的網頁，上面有多家當地餐廳的菜單，測試是否有外賣送餐的需求。Stanley Tang說：「網頁真的超級簡單又難看，老實說，我們沒抱半點希望。但突然間，有人打電話來點泰式料理。」

如今，他們創立的送餐公司DoorDash上市，周二IPO以每股102美元的價格發售3,300萬股，融資33.7億美元，周三股價立即躍漲至189.1美元，較發行價高出86%。這3名學生成了億萬富翁。

根據彭博億萬富豪指數，以周三開盤價計算，3位創辦人的持股分別價值25億到28億美元。檔案顯示，徐迅通過B類股票，總共掌握69%的投票權，可以控制該公司。

在IPO受益的其他投資人還包括紅杉資本，軟銀的願景基金，和Yuri Milner的DST Global。DoorDash在6月融資時，估值還只有160億美元，如今在完全稀釋的基礎上，市值達逾710億美元。

回想當年，創辦人親自完成第一張訂單泰式料理的派送，必須同時兼顧快速發展的業務和他們的繁忙學業。

Stanley Tang表示：「我們要上課，下課再去送外賣。我們是客服，有時候不得不在教授講課時接電話。我們會在下午時段到大學路發傳單，努力為DoorDash宣傳。」

他們至今仍鼓勵所有員工每月至少送一次外賣、參與客服或其他前台任務。

DoorDash業務成長迅速，擴展到美國各地，也進軍加拿大和澳洲，今年的新冠疫情帶來意想不到的助力，民眾不進餐館，改在智慧手機上訂餐。在截至9月30日的九個月中，公司總收入為19億美元，遠高於去年同期的5.87億美元。

DoorDash表示，為了在疫情期間支持商家和送餐人員，已削減業務佣金，提高送餐員的提成。但有商家稱，因為無法正常提供店內用餐服務，疫情期間被DoorDash壓榨。