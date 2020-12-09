醫療市場潛力大 線上藥房募資超預期

線上藥房和問診的市場潛力無窮。中國電商「京東」目前於香港上市其品牌「京東健康」，主打線上藥房，甚至增加線上問診等功能，市值比原本預估的高出56%，此次IPO共募集269億港元。京東健康表示，目前正在加強上中游的合作，以建立更完整的供應鏈規模。

CNBC報導，京東健康首度在香港股市亮相，股價飆升，總計發行了3.819億股股票，每股定價為70.58港幣，但交易價格為94.5%，比其發行價高出34%。

京東健康表示，所得款項淨額的40％將在未來3到5年用於業務發展，30%將在未來2到3年用於研發，剩餘則用在投資、收購和其他公司業務。京東健康由電商平台京東延伸而來，主要發展網路醫療服務，從網路藥局，到網路醫生諮詢。

目前京東健康正在致力完善上中下游的供應鏈規模，從上游藥廠、中游分銷到下游藥房，京東健康都將打造一條龍服務，更加強採購和議價能力，也透過分析電商效應帶來的龐大客戶資料，完善平臺，為用戶提供更好的服務。

經濟時報報導，京東健康因應疫情之下，醫療科技、線上醫療服務的需求大增，近期動作也頻繁，除了接觸藥廠，也持續和醫療器材商、醫療協會等組織洽詢合作，其線上診療已經囊括心臟中心、耳鼻喉中心等16大專科中心。

另外，看準雲端就醫的趨勢，京東健康更在近期推出「京東家醫」，和其他雲端診療平台如平安好醫生、好大夫等，同台競爭。執行長辛利軍表示，中國的醫療保健和醫療行業目前還有大片未開發的潛在市場，「開發市場就像在玩棋盤遊戲。」

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