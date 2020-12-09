下一代FAANG在哪裡？看這家避險基金怎麼挑

傑克森（Eric Jackson）以加拿大多倫多為基地的避險基金EMJ Capital，今年價值倍翻，全因他押對寶，投資的科技股因為新冠疫情反而大漲。彭博資訊報導他的操作績效，探一探誰會是未來的FAANG？

EMJ Capital投資了視訊會議平台Zoom，美食外送平台Delivery Hero，以及一些「居家避疫」概念股。截至11月底，基金淨值成長了121%；現在傑克森處分一些部位，轉進他認為疫後有希望強力成長的新一群科技股。

傑克森說：「我試著發現下一代的FAANG。」FAANG分別是的當前最大科技股Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google（代表母公司Alphabet）的頭文字。「雖然我集中投資科技股，但我不買FAANG，我挑現在市值20億到500億美元而未來兩到三年會成長一倍或兩倍的公司。」

哪些股票雀屏中選？傑克森點名雲端運算軟體公司Snowflake、房地產入口網站Zillow、線上約會平台Match等科技公司。其中Snowflake自2日發布三位數營收成長率的亮眼財報以來，一周內股價就竄升大漲了40%，周二（8日）市值來到1,200億美元，超車IBM的1,120億美元和超微（AMD）的1,110億美元。

Zillow股價則已經是今年3月低點時的四倍。Match自7月拆分出來後，股價也漲成長了40%。