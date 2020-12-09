日經：元件需求全面爆發 別說台積電 連聯電都滿載到Q2

日經新聞引述知情人士報導，聯電業務人員以前是追著客戶要訂單，如今風水輪流轉，從英特爾（Intel）、聯發科、到瑞昱半導體，都搶著向聯電尋求支援，聯電大部分的產能已滿載到明年第2季。晶圓代工龍頭台積電產能也滿載到明年第3季。

熟悉相關業務人士告訴日經新聞，「大部分的時候是我們求訂單，晶片開發者則要求砍價，但這一次就算他們願意多付錢，我們也沒有多餘的產能來支持他們」。 知情人士說，聯電大部分產能已滿載到明年第2季，部分甚至要等到明年底。業內人士形容，就好比飯店訂房客滿一樣，不太可能短時間內勻出多餘房間來應付激增的需求。

英特爾回應日經：「個人電腦業今年需求空前暢旺，帶動英特爾Wi-Fi產品需求刷新紀錄。本公司持續和供應鏈合作，確保能夠支援客戶。」英特爾委託聯電代工Wi-Fi和能源晶片。

業績欣欣向榮的，當然不只在晶圓代工全球排名第四的聯電，知情人士透露，排名第一的台積電大部分產能也已訂到明年第3季。

金寶電子總經理陳威昌告訴日經新聞，很久沒有看過元件普遍短缺的情況，部分IC交貨時間要等長達一年。

矽品精密一位主管告訴日經，這是難得一見的盛況，電腦、消費性電子產品、乃至於智慧手機、一切需求都上揚。這些產品製造商無不希望確保零件和產能無虞，不想讓對手捷足先登。

聯發科執行長蔡力行認為，即使新冠肺炎疫苗已有進展，遠距化的工作、學習 、健身、娛樂、無接觸互動和商務形成的新常態，仍將繼續下去。