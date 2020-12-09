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無懼美國制裁 古巴吸引外資逆勢漲

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

古巴近日招商有成，已吸引到34件投資案總值近19億美元！古巴貿易部長馬爾梅爾卡近日表示，自美國2019年10月對古巴加強制裁後，他們還是從世界各地吸引到許多外資，未來希望透過鬆綁國內投資法令，擴大到20至25億的規模。美、古關係曾在歐巴馬時期好轉，在川普上台後再度惡化。

古巴外資成長

根據《半島電視台》報導，馬爾梅爾卡說，古巴自去年10月後還是吸引到34件投資案、總值約19億美元，比起2018年的17億美元有所成長，他表示古巴國內會持續鬆綁投資限制，希望能吸引更多外資投資古巴。

美國對古巴施加的制裁包括阻止委內瑞拉將石油運至古巴、禁止國內民眾前往古巴旅行，並高度限制古巴境外回國的現金流，這也讓很多銀行都避免與古巴進行交易，古巴今年還因為疫情的影響，讓國內重要的觀光產業（佔GDP10%）陷入危機，這也讓古巴開始加速原本既有的市場化改革。

美國制裁力度緩

不過美國左翼報紙《人民世界》提到，近來美國對古巴的制裁力度有稍微減緩，允許歐洲的醫療科學家協助（或考察）古巴對抗新冠疫情，團隊領導人、瑞士科學家卡瓦利受訪時表示，古巴完善的健保讓這裡每10萬人的死亡率只有1.18人，比起鄰國多明尼加21.92人好很多，值得歐洲國家參考。

另外根據《新歐洲》報導，與古巴一樣遭受制裁的委內瑞拉近來正舉行大選，現任總統馬杜羅獲得大勝，以瓜伊多為首的反對派不滿選舉結果，認為投票率僅31%，整場選舉並不公正，雙方自2018年分裂後仍持續對峙，而委國經濟與民生也陷入極度的凋零。

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