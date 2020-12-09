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開發案破壞生態 特斯拉德國設廠遭阻

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

電動車大廠特斯拉近來雖然市值攀升至世界第1，不過在德國的超級工廠開發案卻被迫停工，當地環團以工程破壞生態為由告上法院，近日訴訟結果出爐宣判環團勝訴，特斯拉必須停工、改善開發計畫。不過這讓當地政府擔心，這項判決將會影響未來外資的投資意願。不過特斯拉執行長馬斯克仍積極在世界各地擴建超級工廠。

環團抗議停工

根據《英國廣播電台》報導，特斯拉將於柏林近郊建造負責電動車生產的超級工廠，也是特斯拉在歐洲的第1座工廠，但當地環團認為特斯拉建造時毀林的面積太大，恐危及當地特殊的蜥蜴與蛇生存，因此向法院提起訴訟、要求特斯拉停工，當地法院近日判決出爐，特斯拉必須停工。

特斯拉原本要在布蘭登堡的開發案先前也因為法院判決對環境不利而未動工（柏林已經動工，布蘭登堡尚未），法院判決的理由是對當地野生動物與水源供應是否能維持乾淨存疑，當地環團在訴訟勝利時表示，特斯拉不能將自己凌駕於法律之上。

明年7月完工夢碎

馬斯克先前預計超級工廠能在明年7月1日完工，屆時每年的產量可來到50萬台，但目前看來可行性並不高，這也是環團與德國的執政黨基民盟持續爭論的地方，政府害怕相關訴訟會讓外國廠商卻步。目前特斯拉在美國加州、中國上海各有1座超級工廠。

根據《CNBC》報導，特斯拉目前市值約5980億美元，超越豐田（Toyota）成為世界第1汽車大廠，未來還打算在德州與德國擴廠。8日還宣佈賣出50億美金的股票，這是近3個月以來第2次，外界推測是為了預備未來投資的現金流。

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特斯拉 德國 馬斯克

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