想簽英美貿易協定 英國決定不跟著歐盟對美課懲罰關稅

英國政府宣布，英國將不跟著歐盟對部分美國商品課徵懲罰關稅。英國國貿大臣特拉斯（Liz Truss）說，英國要降低與美國的貿易衝突，希望協商出解決方案，深化彼此的貿易關係。美歐間因波音、空中巴士的政府補貼問題，已經爭戰多年。

上個月，歐盟因波音涉及違法的政府補貼，對價值40億美元的美國商品課徵懲罰關稅，作為報復，稅率最高可到25%。這是歐洲與美國長達16年的「航空公司補貼大戰」貿易糾紛裡的最新一仗。

金融時報說，英國此舉意圖為英國脫歐後的英美協商雙邊貿易協定鋪路。不過，美國總統當選人拜登日前接受紐約時報專訪時已表明，「我現在不準備跟任何人簽新的貿易協定。」他強調要優先美國國內的投資，照顧勞工和教育。

歐盟官員則是指出，英國有沒有這樣宣示其實沒差，因為今年底英國脫歐生效後，不再是歐盟一員的英國，本來就不再能有權利對美國加課懲罰關稅。這個案子世貿組織（WTO）專許歐盟一個實體能夠索賠。