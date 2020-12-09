黃金觸及兩周高位 銅價繼續回落 原油變動不大

隨著新冠肺炎疫情疫情席捲全美，並且市場關注美國國會推出一攬子刺激方案的前景，金價周二觸及兩周高點，原油價格變動不大。銅價繼續回落，受到疫情影響需求以及顧慮中國需求放緩的影響。以下是整理自彭博的商品行情：

●金價盤中觸及兩周高位

金價在觸及兩周高點後保持住了漲勢，隨著新冠疫情席捲全美，市場關注美國國會推出刺激方案的前景。

國會共和黨領袖計劃周二與財政部長史蒂文·姆努欽和白宮幕僚長Mark Meadows討論抗疫刺激方案，一項由跨黨派小組提出的刺激方案也遇到了和前幾次談判一樣的障礙。

BMO Capital Markets的金屬衍生品交易負責人Tai Wong表示，「今天的震盪走勢表明金價試圖尋求短期平衡點。市場仍然看漲，尤其是在昨天收復關鍵點位1,850美元之後，波動性更高，買盤更踴躍。動能交易者正在試探更高點位，但在近期的強勁的表現之後，繼續上漲可能需要一些額外助力」。

紐約時間下午2:10，現貨金上漲0.5％至每英兩1,872.93美元，盤中觸及自11月23日以來最高水平。2月交割的黃金期貨價格上漲0.5％，結算價報每英兩1,874.90美元。

●油價變動不大

原油價格周二變化不大，市場一方面在權衡新冠感染病例不斷增加帶來的需求風險，同時也在期待發布更多刺激措施以及疫苗的投入使用。

1月交割的西德州中級原油（WTI）下跌16美分，收於每桶45.60美元； 2月交割的布蘭特原油價格上漲5美分，收於每桶48.84美元。

●銅價延續跌勢

銅價延續了從七年多高點回落的走勢，因為新冠感染病例激增以及中國需求放緩的跡象削弱銅價的支撐。

全球冠狀病毒感染病例突破6700萬。在全球最大銅消費國中國，現貨陰極銅升水跌至每噸85元人民幣（13美元），不到11月份達到的近期高點的一半。

在一些投資人看來，銅的14天相對強弱指標表明價格已經過高，導致一些交易員套現。

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價下跌0.1%，收於每噸7,699美元，連續兩天下跌；周一曾觸及2013年以來的最高價位7,800美元。 鋁下跌1.3%，其他基本金屬走高。