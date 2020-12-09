台積電、聯電ADR都跌了 費半指數連三日創新高

台積電ADR周二跌0.7%收105.64美元，較台北交易股票溢價13.8%；聯電ADR也下跌。費城半導體指數再創新高，收漲0.3%，已連三日刷新新高水準。

標普500指數和那斯達克綜合指數周二再創新高 ，醫療股受到新冠疫苗消息提振，不過，財政刺激措施的不確定性讓漲幅受限。

道瓊工業指數上漲104.09點，漲幅0.4%，收30,173.88點；標普500指數漲0.3%，至3,702.25點；那斯達克綜合指數漲0.5%，至12,582.77點。

台灣加權股價指數昨天漲103.80點收14,360.40點。台積電漲近2%收524.00元。聯電漲1.8%收50.90元

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 79.90 -0.18 79.50 0.50

中華電 CHT 108.30 +0.10 109.50 -1.10

台積電 TSM 596.49 -0.70 524.00 13.83

聯電 UMC 49.46 -3.10 50.90 -2.82

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據