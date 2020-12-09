香港情勢動盪 拜登團隊打破沉默 國安顧問首發文

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
蘇利文在推特表示，反對中國大陸對香港自由的侵犯，他也是拜登團隊中首位對香港議題發言的準國安官員。取自推特
蘇利文在推特表示，反對中國大陸對香港自由的侵犯，他也是拜登團隊中首位對香港議題發言的準國安官員。取自推特

香港地區因港版國安法實施，多名泛民派人士被逮捕判刑，前香港眾志成員黃之鋒等人正入獄服刑；川普政府發表聲明譴責，還宣布最新一波制裁中國大陸官員名單，美國總統當選人拜登至今未置一詞，他提名的白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）8日打破沉默推文，他是首位對此議題發言的下一任美國政府團隊成員。

蘇利文表示，嚴重關切香港泛民派運動者持續被捕或被監禁一事；美國將與盟友團結，反對中國大陸對香港自由的侵犯，以及幫助受迫害者找到避風港（safe heaven）。

美國國務院不僅發表聲明譴責香港，7日還宣布制裁中共人大常委會14名副委員長，同時，由民主黨佔多數的聯邦眾議院7日通過「香港人民自由與選擇法」（Hong Kong People's Freedom and Choice Act of 2020），為逃離政治迫害的在美港人提供臨時保護身分，可申請難民庇護，或申請成為美國移民；擁有臨時保護身分則可取得合法居留與工作權。

英國廣播公司（BBC）7日報導，自北京取消香港立法會民主派議員的資格、到民主派人士被逮捕，拜登團隊對此均保持沈默，引發香港民主派的焦慮，但香港民主委員會總監朱牧民認為，總統當選人不會在政權過渡期間高調評論外交事務，「期望拜登當選後就開始對香港發表言論，並不現實。」

香港民主運動者羅冠聰和周永康近日在紐約時報發表評論，敦促拜登繼續就香港問題施壓。

香港 拜登 港版國安法

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