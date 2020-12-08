全美超過11萬家餐館在疫情下倒閉

最新數據顯示，全美已有超過11萬家餐館因新冠肺炎疫情永久或長期停業，凸顯這場公衛危機已重創美國餐飲業。隨著美國疫情持續惡化，紐約可能將關閉餐廳內用區，進一步對餐飲業者造成打擊。

根據美國餐廳協會（NRA）7日發布的最新調查數據，美國目前有11多萬家餐館因疫情倒閉或長期停業，高於9月調查的10萬家。NRA已將此數據致函國會領袖，以尋求政府援助；NRA為美國餐飲業公會團體，這項調查數據涵蓋美國六分之一的餐館。

NRA公共事務執行副總裁Sean Kennedy在致國會的信中說，餐飲業根本等不及紓困金到來，「這些數據清楚表明，包括特許經營店、連鎖餐廳或獨立商家等各種類型，超過50萬家餐館正陷於急速下墜的景氣中。」

在人們持續居家避疫並在家用餐之際，全美各地已祭出新的餐廳內用禁令，使餐廳業者處境更艱鉅，尤其是在紐約和伊利諾州等疫情重災區。根據這份調查，將近90％的全方位服務（full-service）餐館業績下滑，營收平均減少36％。