路透：全球股市出現「短線賣出」信號

全球股市經歷11月的大漲之後，12月初以來持續走強，已使一些大型投資銀行看到了「賣出」信號，也使這一波漲勢即將暫停的機率升高。

從散戶投資人調查，到衍生性產品市場部位配置，諸多跡象顯示全球主要股市正在醞釀一波回檔。

EPFR機構數據指出，過去四周全球股市基金淨流入額達1,150億美元，帶動美股標普指數大漲13%，指數創歷史新高；歐股600指數同期間更大漲15%。花旗銀行歐洲／中東／非洲股市策略主管康威表示，「市場信心仍強，且股價有些過高」。

多家銀行強調，由於疫苗傳出捷報，可望帶動經濟復甦，使投資人部位「擴大」。高盛客戶報告指出，「短期間股市出現溫和回檔的風險升高」，因為美國肺炎疫情惡化。

投資機構觀察到的「賣出」信號包括：