快訊

真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

台北商大碩士班教師美貌驚人 上課學生搶拍

路透：全球股市出現「短線賣出」信號

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

全球股市經歷11月的大漲之後，12月初以來持續走強，已使一些大型投資銀行看到了「賣出」信號，也使這一波漲勢即將暫停的機率升高。

從散戶投資人調查，到衍生性產品市場部位配置，諸多跡象顯示全球主要股市正在醞釀一波回檔。

EPFR機構數據指出，過去四周全球股市基金淨流入額達1,150億美元，帶動美股標普指數大漲13%，指數創歷史新高；歐股600指數同期間更大漲15%。花旗銀行歐洲／中東／非洲股市策略主管康威表示，「市場信心仍強，且股價有些過高」。

多家銀行強調，由於疫苗傳出捷報，可望帶動經濟復甦，使投資人部位「擴大」。高盛客戶報告指出，「短期間股市出現溫和回檔的風險升高」，因為美國肺炎疫情惡化。

投資機構觀察到的「賣出」信號包括：

1.狂熱的多頭：美國個別投資人協會最新的調查顯示，散戶處於看漲態度，信心指數接近三年來高點，這通常被認為是回檔信號。

2.買權激增，賣權下降：芝加哥選擇權交易所的「賣權／買權比率」降到20年來低點，是2000年網路泡沫破滅以來的最低。

3.技術面超買：標普500及歐股600指數都進入超買區，RSI相對強弱指標接近70，此一水準很容易引發獲利回吐賣壓。日本股市11月已進入超買區，之後漲勢退潮。

4.出現貪婪信號：美國銀行上周表示「多／空指標」快速接近「極度多頭」水準，從4.7升到5.8，而在今年夏季時多／空指標還在零附近 。

5.長線無憂：標普500指數已從3月中的谷底猛彈約65%，與2009年3月指數觸底之後八個月的漲幅相當；之後股市雖有波動，但整個多頭走勢一直持續到2020年，因此長期來看並不值得擔憂。

　

標普 非洲 疫情

延伸閱讀

為逆轉5G設備禁令 華為：願接受瑞典提出的任何要求

路透：美今年對台軍售已達1441億

台積電ADR大漲！溢價高達17％ 費半再創新高

臉書、Google涉壟斷 惹上官司

相關新聞

供不應求 鐵礦砂期貨逼近150美元大關

新加坡鐵礦砂期貨8日盤中一度逼近每噸150美元大關，主因澳洲最大鐵礦砂出口港黑德蘭港的出口量下滑，且中國大陸的刺激措施帶...

【Bloomberg】RCEP為日韓打開大陸石化市場

日本與南韓加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）後，可望成為亞洲地區石化市場的大贏家，因為RCEP會員國之間將依據這個自由貿易協議，逐步降低石化產品關稅。

【Bloomberg】Uber付錢賣掉自駕部門 擺脫錢坑讓分析師按讚

Uber宣布將旗下的自動駕駛研發部門賣給新創公司Aurora，還將投資4億美元現金、轉移自家團隊與技術給Aurora，以換取後者26%股權。

【WSJ】「網路鞋王」謝家華的一生 創業家的快樂與掙扎

台裔美籍企業家、網路鞋商Zappos創辦人謝家華（Tony Hsieh）辭世的前兩周，他住在拉斯維加斯的好友布拉斯提納接到一通電話。

小池宣示東京減碳目標 提前到2030禁售純燃油車

日本東京都知事小池百合子今天宣示，東京都將從2030年起禁售純燃油車。這項減碳計畫比日本政府宣示目標提前大約5年，雖不涉...

蘇富比拍賣 Adidas合作設計鞋款估將飆破2851萬

一雙由Adidas和德國麥森瓷器設計的特別款運動鞋，今天在國際拍賣公司蘇富比開拍，這可能是史上第一雙飆破100萬美元（約...

優步出售自動駕駛研發部門 新創公司Aurora接手

叫車服務平台業者優步（Uber）今天宣布，公司同意將旗下自動駕駛技術研發部門售予新創公司Aurora；優步將向Auror...

鼓勵企業綠能轉型 日本祭出減稅優惠

為了達成2050年全部零溫室排放的目標，並鼓勵企業研發綠能科技，日本政府推出10%的減稅優惠。將從稅務、金融方面著手，吸引企業、尤其是高碳排產業投入轉型和研發，並將給予10%的減稅優惠，而要獲得減稅資格，公司必須提出具體的業務計畫，以詳列投資規劃和研發是否對減碳真的有幫助。

高盛收購高盛高華 首家外銀100%掌控其在華證券業務

高盛集團（Goldman Sachs Group）向中國當局提出申請，針對17年前與當地合作夥伴合資成立證券公司高盛高華...

三星頻獻殷勤 難撼動艾司摩爾與台積電夥伴關係

上個月，全球賣最貴半導體設備的艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）回訪三星，因行程未排定來台，引起市場關注三星未來打什麼算，是否會得到ASML暗助，在3奈米彎道超車台積電，但答案是，台積電在3奈米仍會取得「完封三星」的勝利戰果。

特斯拉市值首次突破6,000億美元 做空者損失慘重

全球市值排第9名的電動車大廠特斯拉（Tesla）周一（7日）股價上漲逾7%至641.76美元，市值首次突破6,000億美...

菅義偉宣布73.6兆日圓新刺激方案 為日本復甦添柴火

日本首相菅義偉8日宣布他上任以來首個經濟刺激方案，規模達73.6兆日圓（7,080億美元），要在日本新冠確診數激增、他的...

熱門新聞

氣噗噗！與妻子吵架後想散心 結果一走就是450公里

美股早盤漲跌互見 特斯拉、台積電ADR再創新高

全球氣候變遷績效報告出爐！台灣排名倒數第5仍吊車尾

從來都是別人移民美國...美國富豪現在卻積極買「第二本護照」，為什麼？

經濟解析／蘋果將推新Mac晶片 會讓英特爾有多受傷？

真實版《絕地救援》？NASA養出史上首批「太空蘿蔔」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。