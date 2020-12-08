鼓勵企業綠能轉型 日本祭出減稅優惠

為了達成2050年全部零溫室排放的目標，並鼓勵企業研發綠能科技，日本政府推出10%的減稅優惠。將從稅務、金融方面著手，吸引企業、尤其是高碳排產業投入轉型和研發，並將給予10%的減稅優惠，而要獲得減稅資格，公司必須提出具體的業務計畫，以詳列投資規劃和研發是否對減碳真的有幫助。

企業減碳優惠

日經亞洲報導，這個政策是由執政的自由民主黨所提出的稅收修訂綱要，對於有益於減碳的設施或科技研發投資，給予最高10%的減稅優惠。

依照修訂綱要，政府會特別著重於離電池、氫燃料電池、風力發電等科技領域，作為第一批減稅審核的對象，且這些攸關能源產出的產業若能研發出更符合綠能原則的技術，能帶動其他高碳排產業（石化、交通運輸等）也跟著減碳。

設立綠能基金

若企業要獲得減稅批准，必須提交完整的業務計畫，完整說明其投資和研發如何對減碳有幫助，而政府以及專家小組會審核，根據企業對減碳的貢獻程度，減免5%到10%的稅，後續修改進《增強工業競爭立法》後，將建立審核制度，並預計從明年開始，先以三年為實驗期。

日本新聞報導，綠能減碳一直是菅義偉上任首相後推動的主要政見之一，在4日甚至宣布要設置2萬億日幣（約190億美金）的綠能基金，以發展減碳技術和研究工作，另一方面也是呼應《巴黎氣候協定》，連同歐盟、南韓等國家，都逐步設立完整的減碳計畫。

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