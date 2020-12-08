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選後首次 美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」

台積電ADR上漲 溢價高達17% 費半再創新高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一大漲2.6%，較台北交易股票溢價多達17%，報導台積電最大客戶蘋果計劃於2021年推出一系列新的Mac處理器。聯電ADR續漲1.9%。費城半導體指數再創新高。

那斯達克綜合指數周一再創新高，新冠疫情橫掃美國各州，引起市場可能加緊防疫限制措施的疑慮，導致投資人紛紛買入蘋果（Apple）在內幾個大型股。道瓊工業指數跌148.47點，和標普500指數雙雙收跌。

標普500指數跌0.2%，報3,691.96點。道瓊工業指數跌0.5%，報30,069.79點；那斯達克綜合指數上漲0.4%，報12,519.946點。

台灣加權股價指數昨天漲124.16點收14,256.60點。台積電漲2.2%收514.00元。聯電大漲5%收50元

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 80.13 -1.22 78.80 1.68

中華電 CHT 108.30 +0.13 108.50 -0.18

台積電 TSM 601.38 +2.56 514.00 17.00

聯電 UMC 51.10 +1.92 50.00 2.20

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 台股

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