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卡在漁網上的「脫歐」巨輪

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）在歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與英國首相鮑裡斯·約翰遜（Boris Johnson）進行至關重要的電話交談的幾個小時前，尚不清楚雙方是否會達成一項貿易協議，或者說在今年底或明年初，英國的脫歐過渡階段是否會陷入混亂的無協議狀況？因其特殊的地理位置和經濟狀況，愛爾蘭將尤其受到影響。該國外長西蒙·科文尼（Simon Coveney）表示，捕魚權以及公平競爭的條件和監管等問題仍然 "非常棘手"。盡管阻礙前進的大部分障礙依然存在，但是愛爾蘭外交部長仍認為有理由保持樂觀。

悲觀主義的理由

一名歐盟外交官周一上午向德新社表示，"有理由持悲觀態度。" 雙方首席談判代表米歇爾·巴尼耶（Michel Barnier）和戴維·弗羅斯特（David Frost）之間的談判將繼續進行。另一位外交官談到了一個仍然不確定的結果，"歐盟准備進行最好一次拼搏，爭取為歐盟和英國公民簽署一個公平、可持續和平等的協議。現在，就看英國在積極的結果和無協議之間如何做出選擇。"

簽署一項貿易協定可以緊急阻止新舊年交接之際脫歐過渡期結束後雙方將面臨的巨大經濟混亂。一旦談判失敗，明年年初有可能出現關稅和其他貿易壁壘。如果談判成功，盡管英國已經於1月31日退出歐盟，但在此期間目前的一切狀況仍將保不變。

沒有任何新的進展

據雙方的一份聯合聲明稱，馮德萊恩和約翰遜上周六（12月5日）在進行電話交談時均表示已經在"許多領域 "取得進展。但是，"在三個關鍵問題上仍有很大分歧"。這些問題主要涉及平等的競爭條件，對未來協議的監管以及歐盟漁民在英國水域的捕撈權。馮德萊恩和約翰遜強調，"除非這些問題得到解決，否則無法達成協議"。

據一位歐盟外交官稱，周日（12月6日）晚間，漁業問題似乎有了些"眉目"。多家英國媒體援引歐盟消息人士的話稱有所突破。然而，倫敦否認取得了任何進展。一位政府代表說："在捕魚權問題上一直沒有取得突破，今天沒有取得任何新的進展"。

歐盟議會的擔憂

這個問題關系到歐盟漁民在英國海域的水域的捕魚權以及他們被允許在那裡捕魚的數量問題。最近，法國總統馬克龍表示，只有在其國家長期利益得到保障的情況下，他才會同意簽署一項條約。馬克龍的這一聲明已被視為是在威脅動用否決權。澄清捕魚權題對西班牙和丹麥等其他沿海國家來說也很重要。

令歐盟議會越來越擔心的是，及時批准一項貿易協定可能不再可能 。貿易委員會主席朗格(Bernd Lange)警告說：""這個周末確實是簽訂一項協議的最後一茨機會"。保守派的歐洲人民黨議會黨團主席曼弗雷德·韋伯（ Manfred Weber ）在推特上說："時間正在消逝"。

李京慧/石濤 (德新社、法新社)

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