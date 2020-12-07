聯電ADR挾台股漲停飆14.5% 台積電漲4.3% 費半再創新高

疫情成為推動醫療數位化的一大助力！全球知名智囊咨詢公司麥肯錫的報告顯示，在疫情前，醫療保健業界的數位化遠落後於金融、零售業，甚至美國約有70%的醫院仍採用紙本傳真病例，導致疫情前期資訊無法及時更新。為了補足醫療界數位缺口，各大科技公司都加大投資力度，包含病歷電子化、雲端看診等技術。

2020-12-06 19:01