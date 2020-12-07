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聯電ADR挾台股漲停飆14.5% 台積電漲4.3% 費半再創新高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

聯電ADR上周五大漲14.5%，台積電ADR也大漲4.3%，較台北交易股票溢價16.4%。費城半導體指數再創新高。

費城半導體指數上周五大漲2.8%，再創歷史新高。因對手中芯被美國國防部列入黑名單，聯電ADR延續在台北交易股價漲停之勢，台積電ADR漲至103.73美元，再寫歷史新高。

台灣加權股價指數上周五漲155.35點收14,132.44點。台積電漲1.2%收503.00元。聯電漲停收47.60元

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 80.99 +3.42 79.60 1.74

中華電 CHT 107.99 -0.08 109.50 -1.38

台積電 TSM 585.41 +4.25 503.00 16.38

聯電 UMC 50.06 +14.45 47.60 5.17

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 台股

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