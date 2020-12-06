遠距看診、線上藥房 醫療數位化加速

疫情成為推動醫療數位化的一大助力！全球知名智囊咨詢公司麥肯錫的報告顯示，在疫情前，醫療保健業界的數位化遠落後於金融、零售業，甚至美國約有70%的醫院仍採用紙本傳真病例，導致疫情前期資訊無法及時更新。為了補足醫療界數位缺口，各大科技公司都加大投資力度，包含病歷電子化、雲端看診等技術。

醫療數位化落後

經濟學人報導，在疫情之前，醫療界的數位化十分落後，病例資料、看診流程等的數位化都不及其他業界，甚至美國、歐洲等先進國家的醫院，還是流行紙本傳真病例。馬德里一家大型醫院的內部人員表示，在新冠疫情於今年初席捲西班牙時，各地區的醫院都沒有任何電子資料可以共享，導致診療延誤。

因為新冠疫情，暴露出醫療界數位化不足的缺點，亟需各種數位改革，例如醫生必須開始接受遠端視訊看診的訓練，也必須學習操作電子病歷數據庫，取代傳統手寫，以提升看診效率。好消息是，各大科技巨頭（如亞馬遜、蘋果和Google）和藥廠，以及各新創公司、保險公司等，都看準這一波數位浪潮，紛紛開始研發有關醫療的電子工具，如遠端看診平台、數據庫模型。

科技大廠挹注開發

根據麥肯錫估計，今年投資在醫療科技（如網路藥房、遠端看診、可穿戴量血壓設備等）的研發資金，從去年的3500億美金，可能在2024年達到6000億美金。疫情的確為醫療界帶來壓力，也帶來促進改革的力量。根據研究公司cb Insights稱，2020年第三季，市場上有高達84億美金流入數位醫療相關產品的研發製造，足足高出去年兩倍。

路透社報導，以Google為例，其花費一億美金投資的、專門開發遠端醫療系統的公司AmWell，通過首次公開募股（IPO）已經籌集了7.42億美金，市值達到60億美金。在本月2日，由中國電商平台京東延伸的在線藥房「京東健康」在香港第二大IPO中，獲得了約35億美金的收入，可見醫療數位的潛在市場無窮。

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