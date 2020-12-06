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阿根廷決課富人稅 盼改善經濟情況
阿根廷國家參議院當地時間4日通過法案，將課徵「富人稅」，稅收將會用於購買醫療器材及疫情下的紓困措施。此舉引發反對人士抗議，表示此稅目將會使外資對阿根廷失去信心，對國家長期經濟發展將「得不償失」。
對境內、外富人課稅
《BBC》報導，根據新法內容，總資產超過2億披索(約2.85億台幣)者才會被課徵富人稅，總共約12000人受影響，占總賦稅人口0.8%。而境內符合條件者將會被課以最高總資產3.5%的稅額，境外富人則是5.25%。
阿根廷偏左派的總統費南德茲表示，政府希望可以籌措3000億披索(約4281億台幣)的資金來面對疫情的衝擊，主要將用於石油氣探勘、添購醫療補給用品和紓困中小企業。
曾是最富有國家
《France 24》報導，此次阿根廷拿富人「開刀」的主要原因在於國內自從2018年開始竄升的失業率和貧窮率在疫情的影響下再度惡化。事實上，石油資源豐富的阿根廷曾是世界上最有錢的國家，但近年來國內經濟狀況受到政治的動盪不安所拖累，讓外資對阿根廷失去興趣，披索幣值重挫。
阿根廷農村協會(Argentine Rural Society)會長丹尼爾提出警告表示，雖然政府宣稱這樣的稅目是特殊狀況下所課徵的「一次稅」，但這樣子的政策恐怕會因國家財務出狀況而一直留存。而課徵的富人稅也會讓境外投資者對投資阿根廷失去興趣，更對國家的長期經濟狀況失去信心。
阿根廷約有4400萬人口，但確診數已超過146萬。病例數世界排名第九，南美洲內更是僅次於巴西排名第二，病毒衝擊讓國內本就悽慘的失業率、貧窮率和政府負債都「節節高升」。
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