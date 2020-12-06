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日本擬推碳排交易 鼓勵車廠製造電車

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
日本計劃引入碳排交易系統，希望促進汽車製造商研發電動車。（Photo from 網路截圖）
日本計劃引入碳排交易系統，希望促進汽車製造商研發電動車。（Photo from 網路截圖）

日本政府將推動碳排放交易系統，以鼓勵車廠研發電動車。根據日本工業部消息稱，工業部正考慮在2020年代後期，為汽車製造商引入碳排放交易系統，為每個汽車製造商設定溫室氣體排放上限，若該廠商的排放量超過上限，可以向其他廠商購買額度，希望藉此促進汽車製造商研發電動車，降低整體碳排量。

日本時報報導，汽車行業的減碳排，一直是新任首相菅義偉的主要政見之一，他曾立下目標要在2025年以前，實現日本的碳中和目標，而引入碳排放交易系統便是其中一個環節。

根據工業部消息稱，此系統預計在明後年推出，將引入給汽車製造商使用，使用原則為每個廠商有一定配額的溫室氣體排放上限，若超過上限，可以花錢向其他廠商購買額度，因此為了省下這筆錢，加上總體排放量政府有限制，可以促使車廠加速研發電動車。

日本政府計劃從2030年代中期，開始禁止銷售僅使用汽油的新車，以減少碳排放量，2030年代中期以後，日本希望市面上販售的車，只剩下全電動或者油電混合車。

日經亞洲報導，這一政策雖然立意良善，但或許該給汽車製造商一些緩衝期，畢竟統一的排放限制，會在短時間內讓汽車製造商損失慘重，且還要額外負擔購買碳排放的成本，然而日本工業部仍然相信，唯有政府插手介入規定，才能真正達到減碳的目的。

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日本 碳排放 減碳

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