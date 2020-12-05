WSJ：電動車前景不明 全美150家凱迪拉克經銷商不玩了

在電動車日益蓬勃發展之際，通用（GM）旗下豪華車品牌凱迪拉克（Cadillac）近期也跨足電動車，但GM在全美約150家經銷商卻不想花大錢升級，取得販售電動車的資格，反倒決定退出凱迪拉克的銷售業務，凸顯部分經銷商對車廠朝電動車轉型，仍持懷疑態度。

道瓊社引述知情人士報導，GM最近要凱迪拉克的經銷商兩個選擇：不是退出經銷業務，就是要拿出約20萬美元「升級」，增設包含充電站與維修工具等，以便做好販售電動車的準備。

知情人士透露，GM收回凱迪拉克的經銷代理權所開出的價碼，介在約30萬至逾100萬美元之間。在全美880家經銷商中，約17%同意接受GM的出價，結束凱迪拉克的相關經銷業務。

部分經銷商已表示，他們對預先投資感到憂心，畢竟電動車如今只占全美車市約2%而已，且當中大多數都是特斯拉（Tesla）的車。許多經銷商都指出，傳統車廠先前努力要賣電動車，卻都陷入困境，讓經銷商一直囤積這些滯銷的車型。