快訊

只因娶中國大陸籍妻子 全球最大主權基金管理人被迫辭職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WSJ：電動車前景不明 全美150家凱迪拉克經銷商不玩了

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
通用豪華車廠牌凱迪拉克（Cadillac）也跨足電動車，但部分經銷商似乎沒有信心。路透
通用豪華車廠牌凱迪拉克（Cadillac）也跨足電動車，但部分經銷商似乎沒有信心。路透

在電動車日益蓬勃發展之際，通用（GM）旗下豪華車品牌凱迪拉克（Cadillac）近期也跨足電動車，但GM在全美約150家經銷商卻不想花大錢升級，取得販售電動車的資格，反倒決定退出凱迪拉克的銷售業務，凸顯部分經銷商對車廠朝電動車轉型，仍持懷疑態度。

道瓊社引述知情人士報導，GM最近要凱迪拉克的經銷商兩個選擇：不是退出經銷業務，就是要拿出約20萬美元「升級」，增設包含充電站與維修工具等，以便做好販售電動車的準備。

知情人士透露，GM收回凱迪拉克的經銷代理權所開出的價碼，介在約30萬至逾100萬美元之間。在全美880家經銷商中，約17%同意接受GM的出價，結束凱迪拉克的相關經銷業務。

部分經銷商已表示，他們對預先投資感到憂心，畢竟電動車如今只占全美車市約2%而已，且當中大多數都是特斯拉（Tesla）的車。許多經銷商都指出，傳統車廠先前努力要賣電動車，卻都陷入困境，讓經銷商一直囤積這些滯銷的車型。

品牌 特斯拉

延伸閱讀

2030年會是綠能車分界點？　歐美、日本紛紛祭出禁售燃油車計畫！

Volkswagen計畫推出全新入門都會電動車　售價可望低於70萬元！

歐盟預計在2030年 境內電動車應用數量達3000萬輛

日本計畫拉高綠能車銷售佔比　2030年後只會賣電動車！

相關新聞

利空也解讀成利多 還有什麼能讓全創新高的美股下跌？

美國股市各大指數周五全面收在新高水準，美國就業報告不如預期，反而強化投資人看好美國國會兩黨可望加速通過進一步紓困措施的預...

谷歌付新聞內容使用費 傳與日媒協商中

美國科技業巨擘谷歌（Google）將對合作媒體支付新聞內容使用費的作法，目前傳出可能擴及日本，正跟部分日本新聞媒體進行協...

WSJ：電動車前景不明 全美150家凱迪拉克經銷商不玩了

在電動車日益蓬勃發展之際，通用（GM）旗下豪華車品牌凱迪拉克（Cadillac）近期也跨足電動車，但GM在全美約150家...

販售潮鞋引大批人群聚集 業者被勒令關閉10天

新加坡聯合早報報導，為搶購今天（5日）推出的最新限量版球鞋，一度有約250人前晚聚集烏節路Foot Locker鞋店外，...

Google非裔女研究員「被辭職」 逾千員工討說法

美國科技業巨擘谷歌（Google）日前才被政府機關指責監控員工，今天又有逾1000名員工要求公司解釋為何解聘一名研究人工...

路透：美政府不再延長TikTok撤資令 但談判繼續

美國總統川普政府先前命令北京字節跳動公司出售短影音應用程式TikTok在美資產，否則禁用，但因談判未完而推遲生效日。美國...

無視非農報告利空 三大指數同創新高

交易員擺脫令人失望的非農就業報告，股市上漲至新高紀錄水平，並可望繼續上漲。

擴大圍堵中共 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

繼大幅縮短中共共產黨員及其家屬的簽證效期後，美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）4日再宣布，制裁中國大陸統戰...

華爾街加碼投資大陸

儘管美國華府陸續推出限制措施，希望降低美國與中國大陸之間的金融互賴度，但在中國大陸開放金融市場一年來，華爾街仍持續擴大投...

美就業數據弱 紓困壓力增

美國11月就業市場復甦大幅減緩，新增就業人數為六個月來最少，遠不如經濟學家預期，反映新冠肺炎疫情復熾打擊勞工，政府新一輪...

輝瑞疫苗出貨目標砍半

在各大藥廠的新冠病毒疫苗市占爭奪戰即將鳴槍開打之際，美國藥廠輝瑞（Pfizer）表示，因供應鏈問題，今年的新冠肺炎疫苗出...

極低溫運送 乾冰需求旺

儘管各藥廠新冠疫苗都還在等待美國監管機構批准，但乾冰製造商早已為乾冰需求大增的情況做準備，因為這些疫苗需要在極低溫的環境...

熱門新聞

美印太司令證實 共軍成功試射「航母殺手」導彈

只因娶中國大陸籍妻子 全球最大主權基金管理人被迫辭職

擴大圍堵中共 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

日太空人推特秀高雄、台南空拍照！ 網友致謝「歡迎來台灣玩」

美媒：拜登顧問稱美快沒時間抗衡了...擔憂「一覺醒來中國已犯台」

龐培歐再出手批「假交流真宣傳」 終止5項對陸計畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。