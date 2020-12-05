谷歌付新聞內容使用費 傳與日媒協商中

美國科技業巨擘谷歌（Google）將對合作媒體支付新聞內容使用費的作法，目前傳出可能擴及日本，正跟部分日本新聞媒體進行協商。

日本放送協會（NHK）報導，Google今年10月展開名為Google News Showcase的新聞服務。跟Google合作的新聞媒體將希望提供的新聞內容，刊載在稱為「面板」（panel）的頁面上，Google未來3年將支付10億美元（約新台幣282億元）費用給合作媒體。

Google方面4日接受NHK採訪時，雖然沒有明確說明跟哪些日本媒體合作，也未說明這項新聞服務何時開始，但表示正跟日本部分媒體以合作為目標進行協商。

Google這項新聞服務已在德國、巴西、加拿大及法國等7國展開，與大約400家新聞媒體進行合作。

Google在網際網路檢索服務擁有壓倒性市占，並收取鉅額廣告收入，各國新聞媒體現都強化要求Google支付新聞內容使用費的動作。