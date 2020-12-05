谷歌付新聞內容使用費 傳與日媒協商中
美國科技業巨擘谷歌（Google）將對合作媒體支付新聞內容使用費的作法，目前傳出可能擴及日本，正跟部分日本新聞媒體進行協商。
日本放送協會（NHK）報導，Google今年10月展開名為Google News Showcase的新聞服務。跟Google合作的新聞媒體將希望提供的新聞內容，刊載在稱為「面板」（panel）的頁面上，Google未來3年將支付10億美元（約新台幣282億元）費用給合作媒體。
Google方面4日接受NHK採訪時，雖然沒有明確說明跟哪些日本媒體合作，也未說明這項新聞服務何時開始，但表示正跟日本部分媒體以合作為目標進行協商。
Google這項新聞服務已在德國、巴西、加拿大及法國等7國展開，與大約400家新聞媒體進行合作。
Google在網際網路檢索服務擁有壓倒性市占，並收取鉅額廣告收入，各國新聞媒體現都強化要求Google支付新聞內容使用費的動作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言