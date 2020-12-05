擴大圍堵中共 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。 （美聯社資料照片）
美國國務卿龐培歐。 （美聯社資料照片）

繼大幅縮短中共共產黨員及其家屬的簽證效期後，美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）4日再宣布，制裁中國大陸統戰部官員及實施影響力活動的中共官員，對其施加赴美簽證限制。

龐培歐表示，中共長期在全世界傳播馬克思列寧主義及其影響力，「中共中央統一戰線工作部」（簡稱統戰部）資助並支持海外組織，宣傳、恐嚇及霸凌反對北京政策者。

龐培歐說，統戰部多次脅迫學者、企業家、民間社團及華僑社團，也包括宗教少數派或少數族群，這些人說出了中共在新疆、西藏和中國大陸各處，實施可怕的傷害人權行為。

龐培歐表示，北京鎖定對抗中國共產黨利益的個人，施加脅迫手段，包括公開個人相關訊息的肉搜（doxing），除了個人，有時還包括他們的家人，進行政治脅迫。

龐培歐說，統戰部實施人身威脅、竊盜或散布私人訊息、參與間諜活動、推動惡意影響力，並戕害學術自由、個人隱私及企業活動。

龐培歐表示，這些惡意活動用以籠絡、脅迫各國地方領導人、海外華人社區、學術界、及其他民間社團，以推進中共威權敘事及政策偏好。

龐培歐宣布，對從事這些活動的中共官員和積極參與統戰部活動的個人，實施簽證限制，以表明美國不歡迎違反國際秩序規則的人。

龐培歐呼籲，中共停止使用脅迫及恐嚇手段壓迫言論自由，美國將持續審視中共如何回應此事。

美國政府多次指控中國大陸以統戰手法，在全世界散布惡意影響力；龐培歐9月23日在威斯康辛州參議會發表演說，指中共鎖定美國的州和地方層級，從政治人物到企業家，都是中共目標，意在將其納入宣傳和諜報戰的一環。  龐培歐點名在美國的「美中人民友好協會」（U.S.-China Friendship Association）和「中國和平統一促進會」（China Council for the Promotion of Peaceful Reunification）正在試圖影響美國的學校、企業團體與地方政治人物；這兩個單位與統戰部有關聯。

龐培歐當時表示，雖然世界各國都在試圖影響美國的政治，但中共的作法更為陰險（sinister），中共意在使美國人民接受北京的威權主義形式。

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