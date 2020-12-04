從矽谷新寵最後委身雲端軟體大廠 Slack還是敗給微軟

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

四年前，Slack還是矽谷新寵。在軟體巨頭微軟推出企業通訊軟體Teams後，Slack 2016年11月2日在紐約時報發表一封公開信，虛情假意地「歡迎」微軟的到來。雖然當時這家新創公司自信不會敗下陣來，但最後還是不敵微軟Office 365套裝軟體搭售Teams的攻勢。

科技網站The Verge報導，Slack當時在這封信中向微軟放話，「Slack將會存活下來」，「我們才剛開始而已」。然而，四年後，彼時擁有400萬用戶的Slack，用戶人數僅增至1,200萬人，而與Office 365軟體一同販售的Teams，同期用戶人數從零增至1.15億人。

這樣的差距或許有助於解釋為何Slack同意把自己賣給雲端軟體業者Salesforce。Salesforce同意以277億美元現金和股票，收購這家過去一年營收為8.33億美元的公司。

這筆交易也儼然為一個時代劃上休止符。過去的這個時代，員工可帶各自的軟體工具到辦公室、並決定自己要如何完成工作。Slack起初是獲得想加快工作效率的小型團隊青睞，並因早期採用的緣故而常被公司組織採納。如今，企業整併潮減少了人們能實際選擇的軟體。

2010世代中葉，Slack一進軍企業通訊領域，幾乎立即成為有史以來成長最快的企業軟體。在推出後才18個月的2015年，Slack每日用戶據稱超過100萬人，這個數字對當時的企業軟體是聞所未聞的。

但是，Slack在孤軍奮戰下還是難以取得成功。雲端數據管理公司Box執行長列維（Aaron Levie）表示，歸根結底在於銷售，「企業面臨的現實是，你就算擁有最好的產品也還是不夠」，「你還需要經銷網絡」。他看好這樁併購案，因為Slack和Salesforce更能夠各取所長。

紐約時報

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