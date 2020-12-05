儘管美國華府陸續推出限制措施，希望降低美國與中國大陸之間的金融互賴度，但在中國大陸開放金融市場一年來，華爾街仍持續擴大投資中國大陸市場，儘管面臨的政治風險愈來愈高，但龐大的潛在收益仍讓華爾街願意涉險。

美國國防部已擴大禁止交易陸企證券的名單陣容，國會也已通過一項法案，可能把阿里巴巴等在美上市陸企踢出美國交易所。

彭博資訊報導，在此同時，華爾街的跨國銀行與基金公司卻大舉拓展大陸市場，高盛和摩根大通都在努力推進在大陸的全資控股公司，貝萊德等基金巨頭已獲准自立門戶，希望抓住機遇在大陸市場分一杯羹。大陸股債兩市今年來吸引創紀錄的2,120億美元外資。估計到2026年，光是大陸投銀產業的獲利就將達470億美元。

香港大學亞洲環球研究所所長陳志武表示，美國未來的政策方向還有很多風險和不確定性。

9月的一份調查顯示，在超過900家跨國機構投資人與主要企業中，超過三分之二都計劃未來一年提高對陸投資，平均增幅達25%。