OPEC+協議 減產規模將縮小

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）4日達成折衷協議，同意自明年1月起逐步縮小減產幅度，凸顯大型產油國看準需求大受新冠肺炎疫情衝擊的最糟時期已結束。國際油價4日盤中應聲躍漲約2%，朝連五周收漲邁進。

倫敦布蘭特原油2月期貨4日盤中勁揚2.1%，報每桶49.75美元，漲幅稍後收斂至1.2%；紐約西德州輕原油1月期貨漲1.8%至每桶46.48美元，漲幅稍後也縮小至0.9%。

OPEC與俄羅斯3日同意，自明年1月起鬆綁減產幅度，日產量開始提高50萬桶，但未就2021全年產量政策達成共識。各國石油部長將定期每月開會，決定後續步驟。

此舉象徵OPEC+內部的重大妥協，在沙烏地阿拉伯主張延續現行減產幅度（每日減產770萬桶），與阿拉伯聯合大公國要求大開增產水龍頭之間，找到中間點，避免OPEC+分崩離析。

分析師普遍表示贊同。IHS Markit能源諮詢副總裁夏姆說，OPEC+決定「謹慎行動，緩步增產，在不確定性未除之際，似乎是合理的舉措」。

紐約顧問公司Gate Capital負責人凱莉認為，主要產油國著眼於疫苗問世後將帶動需求回升，此舉有如宣告油市「最糟情況已過去」。

高盛也發布報告說：「OPEC+排除從現行減產計畫退場的路障…我們因此更確信，2021年油價將持續穩步勁揚。」

OPEC+決定小幅增產，意味自1月起，該集團原油日產量將削減720萬桶，比目前日減770萬桶的現行產出限制增加50萬桶。

在OPEC+集會前，市場預期現行減產幅度可望再延續至少三個月，延到明年3月後再鬆綁減產措施。一些產油國擔心，疫情尚未平息，油市仍然脆弱。另一群產油國則希望趁油價回升開始增產，因為疫苗好消息頻傳連帶使經濟復甦前景好轉，已激勵油價近來大漲。

路透專欄作家羅素提醒，OPEC+此舉是想「一箭三鵰」：提高產量、至少維持油價在目前水準、以及避免市占流失給OPEC+以外的產油國，但這個產油國組織預估需求明年1月後會開始強勁復甦的想法，可能太過樂觀，因為新冠疫苗要普及接種還要一段時間，況且也還不清楚美國頁岩油業者會採取哪些行動，回應油價上漲。