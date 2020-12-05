西南航空擴大無薪假 6,800個工作恐受影響

美國西南航空3日表示，可能必須擴大無薪假計畫規模，明年春季時可能影響6,828個工作。西南航空正持續與工會協商，希望員工肯減薪，但雙方還沒能對如何刪減5億美元的支出達成協議。

根據西南航空，包括處理行李、貨運和給飛勤進行補給等地勤工作的2,551人，還有1,176名客服代表，以及1,500位空服員和1,221名機師在內，可能分批在3月15日至4月1日之間放無薪假。

稍早的無薪假通知僅發給技師、管理零件庫存的員工、清潔飛機的技術人員，以及其他勞工，共445人。新通知使得1月1日到4月1日之間可能遭裁員的人數，增加到7,273人，約占總人力的13%。

西南航空無力確保2021年每個工作組別的支出都減少10%，意味這家成立49年的航空公司員工將首次面臨非自願裁員。

該公司已要求代表旗下員工約83%人力的12個工會，接受減薪10%以避免無薪假，但目前僅與兩個小型工會達成協議。

西南航空常名列美國最賺錢的大型航空公司，但今年1-9個月虧損27.5億美元，全年可能首度陷入虧損。