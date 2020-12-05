極低溫運送 乾冰需求旺

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

儘管各藥廠新冠疫苗都還在等待美國監管機構批准，但乾冰製造商早已為乾冰需求大增的情況做準備，因為這些疫苗需要在極低溫的環境運送與保存。

華爾街日報報導，全美乾冰製造商正計劃增產乾冰（冷凍狀態下的二氧化碳）。在密蘇里州有三間乾冰工廠的Cee Kay Supply副總裁鄧恩說，已接到公共衛生部門、醫療用品與物流公司的電話，因為這些單位都計劃參與美國藥廠輝瑞的疫苗接種行動。

美國快遞巨擘優比速（UPS）上月表示，已在美加的據點，增加乾冰產能至每小時1,200磅；輝瑞也在密西根州卡拉馬祖郡、威斯康辛州歡樂草原（Pleasant Prairie）的據點，購買乾冰的製造設備。

輝瑞與BioNTech團隊所研發的新冠疫苗，預料將是美國監管機構第一個核准的疫苗，接下來會有其他藥廠開發的疫苗陸續獲得核准，於是開始出現大規模的疫苗接種行動。

不過，輝瑞團隊研發的疫苗得在攝氏零下70度運送和存放，才能保持穩定與有效性。乾冰的溫度約在攝氏零下78度。莫德納（Moderna）研發的疫苗，也得存放在低溫的環境，但溫度不必像輝瑞疫苗那麼低。

新冠疫苗 輝瑞 低溫

延伸閱讀

莫迪：新冠肺炎疫苗數週準備就緒 將開始接種

研究：莫德納疫苗抗體 施打3個月後仍有高水準

新加坡投入1.4億元 助92個中低收入國家取得疫苗

中國疫苗外交蓄勢待發 深圳機場可望成配送基地

相關新聞

輝瑞疫苗出貨目標砍半

在各大藥廠的新冠病毒疫苗市占爭奪戰即將鳴槍開打之際，美國藥廠輝瑞（Pfizer）表示，因供應鏈問題，今年的新冠肺炎疫苗出...

道瓊早盤又見3萬點！無視就業數據疲弱 周線料將收紅

美股三大指數4日早盤悉數開高，道瓊指數漲逾100點，重返30,000點大關之上，顯示儘管11月就業報告數據不如預期，投資...

美就業數據弱 紓困壓力增

美國11月就業市場復甦大幅減緩，新增就業人數為六個月來最少，遠不如經濟學家預期，反映新冠肺炎疫情復熾打擊勞工，政府新一輪...

極低溫運送 乾冰需求旺

儘管各藥廠新冠疫苗都還在等待美國監管機構批准，但乾冰製造商早已為乾冰需求大增的情況做準備，因為這些疫苗需要在極低溫的環境...

OPEC+協議 減產規模將縮小

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）4日達成折衷協議，同意自明年1月起逐步縮小減產幅度，凸顯大型產油國看準需求大受新冠肺炎...

華納院線片 HBO Max同步上映

華納兄弟影業（Warner Bros.）4日宣布，2021年所有院線片將在電影院和自家串流平台HBO Max同步上映，為...

西南航空擴大無薪假 6,800個工作恐受影響

美國西南航空3日表示，可能必須擴大無薪假計畫規模，明年春季時可能影響6,828個工作。西南航空正持續與工會協商，希望員工...

布蘭特報價擬納西德州行情

國際主要油價指標布蘭特油價設定體系可能進行改革，納入美國西德州原油價格，以反映美國石油出口在全球能源市場日益重要的地位。

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

美國11月新增非農就業人口僅24.5萬人，表現遠遜預期。經濟學家們4日直指，美國就業成長速度已經嚴重放緩。

彭博：美元弱勢 台陸韓等IT製造大國股匯市將成贏家

在美元弱勢的新時代下，台灣、中國大陸、南韓、越南和印度的股、匯市，可能成為最大贏家。這些國家之間有著一共通點，那就是它們...

【Bloomberg】澳幣大漲預示：中澳口水戰不具長期殺傷力

澳幣匯價周四（3日）上漲到逾兩年來最高水準，已自3月最低點大幅反彈29%。此前，澳洲剛走出第2季（迄9月底止）的衰退，但政治情況比較棘手，澳洲和最大貿易夥伴中國最近交惡。

【Barron's】市況已變！今後買「科技股」可別挑錯款

美國科技股2020年大放異彩，成為新冠肺炎疫情蔓延下的大贏家。但現在，所謂「科技成長股」不再全是無差別的搖錢樹。投資人若能張大眼睛精挑細選，將比不分青紅皂白濫買科技股的人，更能收割豐碩的獲利果實。

熱門新聞

俄網紅惡整懷孕女友換打賞 反鎖室外陽台致凍死

詭異！男子死後被製成標本 一路兜風還參加自己喪禮

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

拜登上任首100天將要求美國人戴口罩 並已請佛奇留任

美國情報總監指中國進行人體實驗 欲打造「超級士兵」

白宮聯絡主任辭職 外媒：疑默認川普大勢已去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。