極低溫運送 乾冰需求旺

儘管各藥廠新冠疫苗都還在等待美國監管機構批准，但乾冰製造商早已為乾冰需求大增的情況做準備，因為這些疫苗需要在極低溫的環境運送與保存。

華爾街日報報導，全美乾冰製造商正計劃增產乾冰（冷凍狀態下的二氧化碳）。在密蘇里州有三間乾冰工廠的Cee Kay Supply副總裁鄧恩說，已接到公共衛生部門、醫療用品與物流公司的電話，因為這些單位都計劃參與美國藥廠輝瑞的疫苗接種行動。

美國快遞巨擘優比速（UPS）上月表示，已在美加的據點，增加乾冰產能至每小時1,200磅；輝瑞也在密西根州卡拉馬祖郡、威斯康辛州歡樂草原（Pleasant Prairie）的據點，購買乾冰的製造設備。

輝瑞與BioNTech團隊所研發的新冠疫苗，預料將是美國監管機構第一個核准的疫苗，接下來會有其他藥廠開發的疫苗陸續獲得核准，於是開始出現大規模的疫苗接種行動。

不過，輝瑞團隊研發的疫苗得在攝氏零下70度運送和存放，才能保持穩定與有效性。乾冰的溫度約在攝氏零下78度。莫德納（Moderna）研發的疫苗，也得存放在低溫的環境，但溫度不必像輝瑞疫苗那麼低。