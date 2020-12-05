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美就業數據弱 紓困壓力增

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

美國11月就業市場復甦大幅減緩，新增就業人數為六個月來最少，遠不如經濟學家預期，反映新冠肺炎疫情復熾打擊勞工，政府新一輪紓困金卻久候不至，可能拖慢、甚至逆轉經濟復甦。

市場認為，最新就業數據將加重政府推出新一輪刺激方案的壓力，提高了兩黨達成紓困協議的期望，美股三大指數4日早盤小漲約0.3%，道瓊工業指數漲逾百點。經濟學家指出，這項數據非常可能引發華府政界的關注，有助進一步推動財政刺激方案的磋商。

勞工部4日公布，美國11月非農就業人口增加24.5萬人，較10月的61萬人大幅減緩，且增幅為5月展開就業復甦以來最小。至此，就業成長已連續第五個月放緩，以致就業人口仍遠低於2月的高峰水準。

此外，失業率降低0.2個百分點，從10月的6.9%降至6.7%，但主要反映許多人誤把自己歸類為「受僱但不在工作崗位上」。勞動參與率和就業人口比率雙雙下滑，對經濟前景而言是惡兆。

彭博資訊訪調經濟學家原先平均預估，11月非農就業人數增加46萬人、失業率估為6.7%。

這份備受矚目的就業報告只涵蓋11月的頭兩周，當時新冠肺炎確診人數才又開始激增。如今染疫、住院和死亡人數已急遽升高，觸動新一輪防疫封禁措施，限制企業營運活動並造成消費者避開餐館等人多去處，但對企業聘僱人數的衝擊要到12月的就業報告出爐時才會反映出來。

在此之前，消費者支出以及製造業和服務業景氣指標，都顯示經濟復甦已放慢腳步。

最新就業報告顯示，美國總統當選人拜登明年上任時，極可能接手一個更疲弱的就業市場，在等待疫苗推出且民眾普遍施打的過程中，經濟復甦面臨停滯風險。在數百萬人仍遭遇長期失業的情況下，這份就業報告或許有助於催促國會加速通過新一輪財政紓困方案，也可能促使聯準會（Fed）官員在本月中旬開會時，更傾向於支持推出新的貨幣刺激措施。

國會在年底前推出紓困方案的可能性已顯著提高，因為一項由兩黨提出、規模 9,080億美元的紓困計畫，正獲得更多資深共和黨議員的支持。不過，共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾還沒表達支持，可能面臨日益孤立的處境。

新冠肺炎 失業

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