輝瑞疫苗出貨目標砍半

在各大藥廠的新冠病毒疫苗市占爭奪戰即將鳴槍開打之際，美國藥廠輝瑞（Pfizer）表示，因供應鏈問題，今年的新冠肺炎疫苗出貨量預估將只有原本計畫的一半，明年仍預計可提供逾10億劑疫苗。另一家新冠疫苗研發廠商莫德納（Moderna）則說，預計明年4月前最多可生產1.45億劑疫苗，足以供應多達6,000萬名美國人和1,250萬名美國以外地區的民眾接種。

輝瑞9月表示，希望今年底前在全球出貨多達1億劑新冠疫苗，但現在目標已調降為5,000萬劑。輝瑞表示，擴大原料供應鏈所花的時間比原先預期久，臨床試驗結果出爐時間也比預期晚。

輝瑞這款兩劑式疫苗2日已取得英國緊急使用授權，並正向美國食品藥物管理局（FDA）申請授權批准。該疫苗在4.4萬名試驗者參與的臨床試驗中，顯示出的新冠病毒防護有效率為95%。

輝瑞和德國夥伴藥廠BioNTech仍持續努力明年推出13億劑疫苗，隨著明年產量提升，也將補齊今年生產短少的5,000萬劑疫苗。

另一方面，莫德納表示，預計本月能供應2,000萬劑疫苗給美國，明年第1季可供應的疫苗將再增加到1億-1.25億劑，包括提供美國8,500萬至1億劑、以及提供給美國以外地區的1,500萬-2,500萬劑疫苗供應。這款疫苗也須施打兩劑，施打間隔為四周。

莫德納表示，這項供應量預測和其計畫相符，也就是明年共在全球生產5億-10億劑疫苗。莫德納除了自己生產疫苗，也和瑞士Lonza合作生產。莫德納的疫苗防護有效率為94.1%，也已申請美國和歐洲的緊急使用授權。