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輝瑞今年疫苗出貨量恐少一半 莫德納疫苗免疫力傳佳音
華爾街日報3日報導，輝瑞（Pfizer）預料今年的疫苗出貨量只能達到原訂目標的一半，該公司股價應聲下滑，一度達逾3%，收盤時跌幅縮小到1.74%。
根據輝瑞的一位發言人，「擴大原料供應所花的時間比預期的久」，他也強調「臨床試驗的結果出爐比原先預測的晚」。供應鏈問題導致這家總部在紐約的大藥廠減少今年的全球疫苗出貨量，從1億劑降至500萬劑。
輝瑞和德國製藥業者BioNTech合作開發的兩劑疫苗，本周獲英國主管機關核准上市，目前也已向美國食品藥物局（FDA）提出緊急使用授權的申請。該疫苗有4.4萬名試驗者參與的臨床試驗顯示，對新冠病毒的防護力為95%。
另外，美國藥廠莫德納（Moderna Inc）研發的新冠疫苗，臨床試驗顯示可能有持久免疫力。
莫德納表示，由美國過敏和傳染病研究所領導的mRNA-1273第一階段試驗，參與者在首次接種119天後依然保持高水平的中和抗體。
莫德納醫學長Tal Zaks說：「這些數據讓我們更為樂觀的預期，mRNA-1273最近表現出來對新冠疾病的高水平預防效果，將能持久。」
該公司重申，2020年年底前，預期在美國能供應約2,000萬劑疫苗。2021年首季，全球供應1億至1.25億劑，其中8,500萬到1億劑供應美國，1,500萬到2,500萬劑供應國外。
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