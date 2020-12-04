聯電ADR大漲6.5% 台積電和費半在平盤以下
聯電ADR周四大漲6.5%，跟進台股表現；台積電ADR則在平盤以下，較台北交易股票溢價13.6%。費城半導體指數也收在平盤之下，微跌0.01%。
那斯達克綜合指數再創新高，受特斯拉（Tesla） 提振，但標普500指數下跌，有報導說，輝瑞製藥大幅削減推出新冠疫苗的供應量。
紐約時間下午4:00收盤， 標普500指數下跌0.1%，報3,666.72點，道瓊工業指數漲85.73點，漲幅0.3%，報29,969.52點。那斯達克綜合指數上漲0.2%，報12,377.18點。
台灣加權股價指數昨天小跌12.05點收13,977.09點。台積電跌0.4%收497.00元。聯電大漲4.5%收43.30元
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 78.71 +1.83 77.90 1.04
中華電 CHT 108.64 +0.24 108.50 0.13
台積電 TSM 564.46 -0.04 497.00 13.57
聯電 UMC 43.97 +6.46 43.30 1.54
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