川普施壓大陸 再出兩招

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

川普政府宣布，禁止從一家與中共解放軍有關的中國大陸公司進口棉花，指控這家公司依賴「強迫勞動的人力」，凸顯美國正設法加強對中國大陸施加經濟壓力。紐約時報也報導，川普政府已發布新規定，緊縮中國共產黨員及其家人的簽證規範，推升美中緊張關係。

美國國土安全部2日表示，美國海關人員將扣押從新疆生產建設兵團（XPCC）進口、「含有棉花和棉花製品」的貨物。中共60多年前成立這個組織，目的是協助開發新疆地區。

不過，DHS的最新舉措並未禁止進口所有產自新疆的棉花。是否採取進一步行動，可能留給總統當選人拜登決定。拜登曾給中國對維吾爾族的政策貼上「種族滅絕」標籤，並呼籲國際社會團結一心抵制中國的做法。

DHS代理副部長柯齊涅利（Ken Cuccinell）發布聲明說：「川普總統和美國人民不會容忍中共踐踏人權的行為。」他說，絕不允許美國企業「在強迫勞動的人身上獲利」，強調大陸製不僅是標註原產地，更是一項警告標籤。

川普政府和其他不滿北京大肆拘捕維吾爾族的異議人士，已把矛頭對准中國大陸棉花，藉此擴大施壓北京。新疆棉花占中國總產量逾80%，其中有多數是XPCC所生產。

另據紐約時報報導，川普政府已發布新規範，規定中國共產黨員和其直系親屬到美國旅遊時，只能取得期限一個月的單次入境簽證，且2日起生效。過去這些人能獲得最長十年的造訪簽證。原則上，這項變革可能影響約2.7億人；中國大陸有約9,200萬名共產黨員，但實務上除了官員之外，很難認定誰是黨員。

川普

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