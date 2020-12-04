企業砸錢 對抗氣候變遷

在聯合國示警世界正瀕臨「氣候大災難」邊緣之際，各地企業都加強對抗氣候變遷的行動，包括雀巢（Nestle）宣布將投資36億美元對抗氣候變遷，水泥業者拉法基（LafargeHolcim）表示將耗資1.12億美元減少印度的碳排放，新加坡主權財富基金也採取行動，反映企業與投資人日益關切環境議題。

聯合國世界氣象組織（WMO）的報告指出，2020年全球均溫將比工業革命前高約攝氏1.2度，很可能成為史上第二熱的一年，至少會排在前三名。

食品業面對環境衝擊和包裝廢棄物的指控，正加緊腳步重振信譽；全球最大食品公司雀巢3日表示，將在未來投資36億美元對抗氣候變遷，也希望在2050年達成零排放目標。

雀巢表示，相關計畫的第一步是2030年時把碳排放量減半，2050年時該公司全球800個場址均使用100%再生電力。雀巢也將協助農民和供應商轉向再生農業，準備在未來十年植樹2億棵。

全球最大水泥製造業者拉法基表示，將耗資1.12億美元減少該公司在印度製造的二氧化碳排放；這些資金將用於印度六座工廠的廢熱回收系統，每年可望減排50萬噸。分析師指出，拉法基致力減排，因為投資人日益重視環境議題。

新加坡政府投資公司（GIC）宣布加入亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）和氣候行動100+倡議，提振區域投資人對抗氣候變遷的努力；固定收益投資長及永續委員會主席柳子美表示，將致力確保投資組合中的企業遵循轉向永續之路。