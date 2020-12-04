業務激增忙不過來 美快遞巨擘實施出貨限制

知情人士透露，美國快遞巨擘優比速（UPS）本周對Nike、Gap等部分大型零售商暫時實施出貨限制，顯示新冠肺炎疫情促使網購業務激增，導致快遞業者面臨沉重壓力。

華爾街日報報導，經優比速員工證實的內部訊息顯示，這家快遞巨頭已於11月30日「網路星期一」（Cyber Monday）當天通知旗下全美駕駛人員，暫停收取L.L. Bean、Hot Topic、Newegg、梅西百貨（Macy's）等六大零售商的包裹。

優比速表示，對於需求超過配額的客戶，若優比速有更多運能，就會恢復對這些客戶收取包裹。快遞業者的運能量通常在感恩節過後的一周大幅成長，然後小幅下滑，並在聖誕節前的一周再度大幅攀升。

目前美國已進入年底採購旺季，由於疫情導致實體門市客流量驟減，造成零售業者日益依賴網路訂單，但這股趨勢使權力出現重大轉變，即UPS和對手聯邦快遞（FedEx）均已提高運費，並讓零售業者遵守發貨量協議。