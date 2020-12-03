亞洲科技創業盛會RISE棄香港 2022年在吉隆坡辦

亞洲年度科技創業盛會RISE會議的主辦單位今天宣布，後年舉辦地點將由以往的香港改到馬來西亞的吉隆坡。這對於想爭取科技人才前來的中國金融中心香港，無異又一打擊。

法新社報導，過去5年在香港舉行的RISE會議，每年吸引科技業執行長、新創企業和投資人共聚一堂。但主辦單位如今宣布，2022年的會議將移到吉隆坡舉行。

RISE共同主辦人凱西‧劉（Casey Lau，譯音）透過聲明表示：「在吉隆坡主辦RISE，將讓這起活動擴大到東南亞一個令人振奮的地區。」

這項決定的背景，是香港去年發生數場大規模且時而激烈的民主抗爭活動後，中國當局加強打壓香港異議人士，令各大科技企業對於在當地活動感到不安。

尤其北京今年6月起實施嚴格的港區國安法後，當局握有重大權力得以要求企業分享伺服器和網路資料。美國也因此宣告香港不再享有充分自治權，而不少全球科技業巨擘都被北京擋在中國境外。

RISE主辦單位在聲明中並未提及香港迅速變化的政治環境。一名發言人則告訴法新社：「我們尋找最佳據點來主辦我們的活動，並確保與各城市有長期合作關係。」