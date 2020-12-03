快訊

新台幣升值「壓力山大」 匯銀：匯率將進入新世代

長榮公告空服員居檢改疾管署列管 指揮中心否認：仍在研議

亞洲科技創業盛會RISE棄香港 2022年在吉隆坡辦

中央社 / 香港3日綜合外電報導

亞洲年度科技創業盛會RISE會議的主辦單位今天宣布，後年舉辦地點將由以往的香港改到馬來西亞的吉隆坡。這對於想爭取科技人才前來的中國金融中心香港，無異又一打擊。

法新社報導，過去5年在香港舉行的RISE會議，每年吸引科技業執行長、新創企業和投資人共聚一堂。但主辦單位如今宣布，2022年的會議將移到吉隆坡舉行。

RISE共同主辦人凱西‧劉（Casey Lau，譯音）透過聲明表示：「在吉隆坡主辦RISE，將讓這起活動擴大到東南亞一個令人振奮的地區。」

這項決定的背景，是香港去年發生數場大規模且時而激烈的民主抗爭活動後，中國當局加強打壓香港異議人士，令各大科技企業對於在當地活動感到不安。

尤其北京今年6月起實施嚴格的港區國安法後，當局握有重大權力得以要求企業分享伺服器和網路資料。美國也因此宣告香港不再享有充分自治權，而不少全球科技業巨擘都被北京擋在中國境外。

RISE主辦單位在聲明中並未提及香港迅速變化的政治環境。一名發言人則告訴法新社：「我們尋找最佳據點來主辦我們的活動，並確保與各城市有長期合作關係。」

香港 吉隆坡 北京

延伸閱讀

香港前議員許智峯宣布流亡海外 退出民主黨

香港增31例源頭不明新冠肺炎確診 創第四波疫情新高

香港今增90例確診 港府：跳舞群組的傳播鏈已深入社區

撐香港 陸委會提3方向研議放寬港人來台

相關新聞

聯合國：11月全球糧價大漲至6年來新高

聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organisation，FAO）今天表示，11月全球糧食類大...

溫蒂漢堡押注雲端廚房 力圖擴大印度布局

美國連鎖速食業者溫蒂漢堡正擴大印度布局，打算未來十年在當地成立400間雲端廚房和傳統餐館。

OPEC+傳快敲定協議了！ 談判聚焦逐步鬆綁減產

彭博資訊報導，歷經數日意見分歧的協商過程，石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）現在終於聚焦於一項「溫和的」減產協議。

澳洲商界分散出口市場及供應鏈 考慮台灣韓國

隨著中國針對澳洲葡萄酒開徵約200%反傾銷保證金，引發全球挺澳洲葡萄酒運動以反制中國的霸凌；澳洲商界和媒體討論出口市場及...

亞洲防疫佳經濟復甦 改寫全球秩序

亞洲抗疫較西方有成，經濟恢復速度較快，恐改變全球權力秩序。德國總理梅克爾在1日的會議上表示，亞洲地區如日韓中國等，由於防疫有成，經濟復甦也會...

德銀看空金價 預測短期內將跌逾12%

財經網站CNBC報導，金價在數月前才攀抵歷史新高，但德意志銀行（Deutsche Bank）對金價的看法已轉為偏空，預測...

Discovery搶占美國串流市場 每月不到5美元

探索頻道Discovery宣布進軍競爭激烈的美國串流服務市場，Discovery旗下擁有多個節目，包括「鯊魚周」、賞屋實...

標普500連兩天創新高 投資人本月須注意這三大發展

美國及全球股市在12月的頭幾個交易日走勢強勁，尤其是美股大盤的標普500指數已連兩天站上歷史最高點，股市後市能否更上層樓...

對澳洲葡萄酒反傾銷措施 中國：最長可達9個月

中國11月28日起以保證金形式對澳洲進口葡萄酒實施臨時反傾銷措施，澳洲則揚言求助WTO反制。中國商務部發言人高峰今天稱，...

唐吉訶德控股前社長 涉推薦友人買股獲利遭逮

經營日本知名賣場「唐吉訶德」的唐吉訶德控股公司前社長大原孝治，涉嫌在2年前被全家收購前，推薦友人購買唐吉訶德股票，被東京...

在最難翻身的市場再起！小米重返手機三哥關鍵

11月24日，小米發布第3季財報，包含單季營收、手機出貨量、海外收入在內等15個數值，統統創下歷史新高；而不到1個月前，其創辦人雷軍，更在微博引用研調機構IDC數據，宣布小米暌違6年奪回全球手機市占第3名。

WSJ：相比2009年金融危機 拜登2021年接手的經濟情勢佳、選擇少

民主黨總統當選人拜登(Joseph Biden，前譯白登)在擔任歐巴馬的副總統時，就已具備面對經濟危機的經驗；但目前受到...

熱門新聞

川普發表有史最重要演說「大選是災難！」要求翻轉結果

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

美股早盤開低 跨黨派紓困案遭拒

印度客機遭數千隻蜜蜂攻擊 機身宛如破了大洞

南非樂透開出5至10連號、20人合資中獎 主管單位要查

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。