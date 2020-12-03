OPEC+傳快敲定協議了！ 談判聚焦逐步鬆綁減產

彭博資訊報導，歷經數日意見分歧的協商過程，石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）現在終於聚焦於一項「溫和的」減產協議。

一位不具名產油國代表說，沙烏地阿拉伯與俄羅斯在幾番直接談判後，已商議出一項可提交其他成員國進一步商議的計畫。其他消息人士也表示，協議快要拍板定案，但目前細節仍不清楚。

此刻談判聚焦於分數月逐步放寬原油減產限制，根據一名油國代表的說法，這可能造成開始鬆綁減產措施的時間點延緩一個月。

這項提案若是獲得OPEC+成員國一致同意，將調整今年4月在新冠肺炎疫情最嚴峻時敲定的現行減產協議，即從1月起額外再削減日產量190萬桶。至於新提案是否會延後讓產量重回同樣的水準，目前還不明朗。

國際油價3日盤中挫跌，布蘭特原油2月期貨跌0.5%至每桶47.99美元，西德州中級原油1月期貨跌0.7%，報每桶44.98美元。