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亞洲防疫佳經濟復甦 改寫全球秩序

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
梅克爾認為，新冠疫情將改變全球勢力分佈，尤其對亞洲崛起有利。（網路截圖）
梅克爾認為，新冠疫情將改變全球勢力分佈，尤其對亞洲崛起有利。（網路截圖）

亞洲抗疫較西方有成，經濟恢復速度較快，恐改變全球權力秩序。德國總理梅克爾在1日的會議上表示，亞洲地區如日韓中國等，由於防疫有成，經濟復甦也會比歐美快，甚至影響到將來全球勢力分佈。她認為，這一點值得歐美各國深思，並表示雖然不使用如同亞洲嚴格的封鎖措施，但要繼續推廣戴口罩和社交距離。

路透社報導，德國總理梅克爾認為，疫情將改變全球秩序，而這一波改變會對亞洲地區有利，因為亞洲防疫有成，經濟可以更快復甦，生活也能儘速恢復正軌，她以韓國和中國為例，認為當地民眾戴口罩人數多，讓疫情不至於失控，經濟活動逐步恢復，且抗議封鎖措施的人也越來越少。

她表示，雖然德國不必像中國一樣執行極端的封鎖措施，但要付出更多技術上的努力才能趕超亞洲的防疫工作。上個月，在德國爆發大規模的反封鎖抗議行動，甚至逼迫警方用水炮和煙霧彈驅趕民眾，梅克爾還提到，德國在第一波新冠病毒上的防疫做得可圈可點，但是11月來襲的第二波卻一直無法控制，感染人數居高不下。

美國新聞報導，比起鄰國，德國的防疫措施算是寬鬆，學校和必要的商店設施仍照常開放，只是私人聚會限制在5人以下，但是截至目前為止已經增加了1萬多多例確診，若持續無法落得控制，恐怕得實施更極端的封鎖措施。

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德國 梅克爾

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