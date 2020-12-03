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Discovery搶占美國串流市場 每月不到5美元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
Discovery宣布加入美國串流服務市場，搶食這塊大餅。美聯社
Discovery宣布加入美國串流服務市場，搶食這塊大餅。美聯社

探索頻道Discovery宣布進軍競爭激烈的美國串流服務市場，Discovery旗下擁有多個節目，包括「鯊魚周」、賞屋實境秀House Hunters以及美食實境節目Diners, Drive-ins and Dives。

Discovery 2日宣布，明年1月4日將在美國推出全新串流服務Discovery+，主打獨家原創內容和可觀賞旗下有線網路頻道，包括Discovery、居家樂活頻道、美食頻道以及旅遊生活頻道。

這項服務每月收費4.99美元，無廣告版的月費為6.99美元。在夥伴關係架構下，美國電信業者威瑞森（Verizon）的部分行動網路客戶，享有免費觀賞這項服務一年的優惠。

Discovery已在愛爾蘭和英國推出Discovery+，計劃明年在全球逾25個市場推出這項服務，包括巴西和部分亞洲國家。

愛爾蘭 鯊魚

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