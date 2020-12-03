快訊

再度大逆轉！林金貴涉槍殺司機關押3116天再審無罪 今改判無期

秋冬專案發功？新冠境外移入+1 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保時捷投資2,400萬美元研發e燃料 用於傳統引擎

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
2020年式Porsche 911 Speedster經典版去年4月在紐約汽車展上展示。美聯社
2020年式Porsche 911 Speedster經典版去年4月在紐約汽車展上展示。美聯社

德國保時捷（Porsche）車廠將投資2,400萬美元研發「e燃料」，公司表示，「e燃料」是一種碳中和燃料，在配備傳統引擎的車輛上，用以取代汽油。它的功能類似汽油，提供目前車主和古董車更環保的駕駛選擇。

財經網站CNBC指出，開發這樣的燃料，將允許保持捷與其他車廠可以繼續生產一些經典車款，車輛繼續使用傳統引擎，而不必另外開發新型的電動車款。例如，Porsche 911。

保時捷母公司福斯（Volkswagen）宣布這項投資的合作夥伴包括：西門子（Siemens）旗下的可再生能源部門、能源公司AME以及智利石油公司ENAP等公司。最快2022年就能開始生產「e燃料」。

生產「e燃料」是由空氣中濾出二氧化碳，與水中的氫氣混合，產生合成甲醇。此一可再生甲醇，運用艾克森美孚（Exxon Mobil）授權的MTG技術，可轉化為汽油。使用此燃料的車輛所排放的二氧化碳，將只會是製造合成燃料之初由空氣中濾來使用的量。不過使用「e燃料」車輛的引擎能需以機油潤滑。

保時捷表示，投資「e燃料」的計畫並不影響公司既定的電動車發展規畫。保時捷目標在2025年之前，半數銷售車款要是電力驅動，包括全電動或油電混合車款。

保時捷 再生能源 智利

延伸閱讀

伍佰公開小學穿搭 張震驚呆了

這是Taycan？保時捷首度揭開原型車概念設計

55分鐘甩尾馬拉松！保時捷Taycan打破電動車連續甩尾世界紀錄

影／他開保時捷最新款電動車Taycan訪友 油門一催473萬瞬間毀了

相關新聞

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

美國披薩連鎖品牌必勝客（Pizza Hut）創辦人卡尼（Frank Carney）今天因肺炎病逝，享壽82歲。他與胞兄1...

保時捷投資2,400萬美元研發e燃料 用於傳統引擎

德國保時捷（Porsche）車廠將投資2,400萬美元研發「e燃料」，公司表示，「e燃料」是一種碳中和燃料，在配備傳統引...

日本計劃在2030年代中期禁售燃油車

NHK引述消息人士報導，日本經濟產業省接近做出一項決定，將在2030年代中期禁賣汽油車，以減少排放溫室氣體。

Fed褐皮書：美部分地區經濟幾乎沒成長 疫情壓力加重

美國聯準會（Fed）的褐皮書報告顯示，在全美12個地區，有四個地區近幾周「幾乎沒有或全無成長」，其他地區則僅溫和成長，反...

每人2劑、全球70億人！航空公司「世紀任務」：如何配送140億劑疫苗？

COVID-19疫情延燒全球將近一年，不過，近日多家藥廠的疫苗都傳出好消息。《華爾街日報》指出，美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech（BNT）合作研發的疫苗，將透過美國聯合航空（United Airlines）進行首批包機配送，知情人士透露，如果疫苗獲得美國食品藥物管理局 （FDA）的批准，已準備好更快地分發疫苗到全球。

本田求轉型：優退55歲以上員工 讓路年輕工程師

日經亞洲評論報導，本田汽車將於明年4月推出離退優惠方案，以期在汽車業迅速轉型之際騰出位子，給專精電動車技術和軟體設計的年...

鮑爾：購債計畫不急著退場 將繼續支撐經濟

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，大規模購債計畫不急著退場，表示最後的退場須慢條斯理和小心謹慎。

油價勁揚逾1%指望OPEC+延長減產 金價持續回升

國際油價寫下一周來最大漲幅，因美國原油庫存意外下滑，且有跡象顯示OPEC+延後增產的相關磋商取得進展；金價升至一周高點，...

美眾議院表決通過 陸企在美上市須遵審計要求

美國眾議院周三（2日）無異議通過一項立法，規定如果華府監管機關無法審查財務資料，包括阿里巴巴和百度等在美國證券交易所掛牌...

美元貶至兩年半新低 聚焦美國新一輪紓困方案進展

美元匯率周三（2日）創下兩年半新低，因市場預期美國有望推出經濟刺激措施，而歐元匯率強升也是美元相對走疲的原因。

台積電ADR未守穩100美元 仍較台股溢價逾13%

台股ADR周三（2日）漲跌互見，台積電ADR跌逾1%，較台北交易股票溢價13.8%。

謝金河：川普使出的殺手鐧 仍將繼續影響全球經濟

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，2021年即將到來，川普使出的殺手鐧，仍將繼續影響全球經濟。

熱門新聞

曾命中疫情 印度天才少年預言：疫苗非化解危機方案、2021年更慘

影／不是外星人！猶他州神秘巨柱是他們搬走的

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

38歲男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻「謊報」：其實73歲

美股早盤開低 跨黨派紓困案遭拒

不只美國…神秘金屬柱現身羅馬尼亞 表面布滿詭異圖案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。