Fed褐皮書：美部分地區經濟幾乎沒成長 疫情壓力加重

美國聯準會（Fed）的褐皮書報告顯示，在全美12個地區，有四個地區近幾周「幾乎沒有或全無成長」，其他地區則僅溫和成長，反映因疫情迅速蔓延，加上經濟持續衰退的影響導致一些企業和家庭受重創，儘管許多其他產業依然興旺。

在最新發布的褐皮書中，聯準會決策官員顯然暗示他們先前擔心的第二波疫情將引發的冬季經濟放緩，正在逐步形成趨勢。

褐皮書報告指出：「多數聯準會轄區將經濟成長情況描述為溫和或適中。」「四個轄區描述經濟成長很少或沒有成長，五個轄區表示，至少在某些領域，經濟活動未達到疫情爆發前的水平。」

聯準會主席鮑爾2日再次促請國會提供更多援助，支持企業和家庭，直到疫苗允許更廣泛的商業活動恢復。

與此同時，疫情正在以每周100萬新增病例和每天約1,500人死亡的速度蔓延。在部分地方，這已促使官員們對商業和社交活動施加新的限制。在其他地方，家庭已經自行緊縮開支。

Jefferies分析師Thomas Simon表示：「這是長期來我們所見到最令人不安的褐皮書之一。」

報告指出：「許多地區的銀行人士回報，貸款情況有所惡化，尤其是對零售、休閒與餐旅的商業貸款發放。」「更廣泛的預期是2021年違約會增加。」

幾乎所有地區都回報說，就業成長減緩，依然沒有完全復甦。

企業表示，留住員工變得更加困難，尤其是女性員工，因為員工面臨尋找托兒機構和學校停課的挑戰。多個地區的企業表示，他們擔心「整個冬天的就業水準都會下降」，然後才會有所改善。

這份報告收集11月20日之前的資料。聯準會將在12月15、16日的決策會議上就是否提供更多支撐政策展開論辯。